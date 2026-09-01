¡A sumar y restar números decimales!

Repasamos observando estos ejemplos

Como ya estudiamos en la entrega anterior, puede ocurrir, como en los ejemplos, que en la suma o en la resta haya algún número que no lleve todas las cifras decimales (observa en la suma que el primer número del ejemplo no lleva milésimas, el segundo número ni centésimas ni milésimas), en este caso operamos como si en su lugar hubiera un 0.

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En la resta, al igual que en la suma, el minuendo no tiene milésimas, se agrega el cero y luego se efectúa la resta exactamente igual que con números enteros, y se baja la coma decimal.

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Matemática. Segundo ciclo.