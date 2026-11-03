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Matemática Segundo Ciclo
03 de noviembre de 2026 - 01:00

Medidas de volumen y capacidad: múltiplos y submúltiplos

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ABC Color

Recapitulación y ejercicios resueltos sobre conversiones de medidas de volumen y capacidad, para primaria.

Por Prof. Lic. Mirtha Ovelar, MSc
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1. Medidas de volumen

El volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo u objeto. Su unidad principal en el Sistema Internacional de Unidades (SI) es el metro cúbico (m³).

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Las unidades de volumen aumentan y disminuyen de 1000 en 1000.

Regla. Para convertir una unidad de volumen en otra inmediata inferior, se multiplica por 1000. Para convertirla en otra inmediata superior, se divide entre 1000.

Ejemplos de conversión de volumen

Convertir.

A) 3 m³ a dm³. 3 × 1000 = 3000 dm³

B) 5 dm³ a cm³. 5 × 1000 = 5000 cm³

C) 8000 cm³ a dm³. 8000 ÷ 1000 = 8 dm³

D) 2,5 m³ a cm³. 2,5 × 1000 × 1000 = 2 500 000 cm³

Ejemplos de uso de las medidas de volumen

-Piscina: Su volumen puede expresarse en m³.

-Cubo: Su volumen puede expresarse en cm³.

-Embalse: Su volumen puede expresarse en hm³.

Lea más: Medidas de capacidad: el litro

2. Medidas de capacidad

La capacidad es la cantidad máxima de líquido, gas u otra sustancia que puede contener un recipiente.

La unidad de uso habitual para medir la capacidad es el litro (l o L).

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Las unidades de capacidad aumentan y disminuyen de 10 en 10.

Regla. Para convertir una unidad de capacidad en otra inmediata inferior, se multiplica por 10. Para convertirla en otra inmediata superior, se divide entre 10.

Ejemplos de conversión de capacidad

Convertir.

A) 4 l a ml. 4 × 1000 = 4000 ml

B) 3,5 kl a l. 3,5 × 1000 = 3500 l

C) 250 cl a l. 250 ÷ 100 = 2,5 l

D) 750 ml a l. 750 ÷ 1000 = 0,75 l

Ejemplos de uso de las medidas de capacidad

-Botella de agua: 1 L = 1000 ml

-Vaso de jugo: 250 ml = 0,25 l

-Tanque de agua: 1000 l = 1 kl

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Matemática. Segundo ciclo.

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