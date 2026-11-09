Perímetro y área de figuras geométricas. Problemas con respuestas

I. Completa el cuadro con las fórmulas del perímetro y área de las figuras geométricas dadas.
- Cuadrado:
- Rectángulo:
- Triángulo:
- Rombo:
- Paralelogramo:
- Trapecio:
- Circulo:
Lea más: Perímetros y áreas de figuras planas
II. Lee atentamente cada problema, identifica los datos y calcula el perímetro (P) y el área (A) de cada figura geométrica. Utiliza π = 3,14 para el círculo.
1. En la escuela, los alumnos de 5.º grado prepararon un jardín de forma cuadrada. Cada lado mide 6 metros. ¿Cuántos metros de cerca necesitan para rodearlo? ¿Cuál es la superficie del jardín?
2. Una cancha de juegos tiene forma rectangular. Mide 20 metros de largo y 12 metros de ancho. ¿Cuántos metros mide su contorno? ¿Qué superficie ocupa?
3. Para una feria escolar, los niños elaboraron un cartel triangular cuyos lados miden 5 m, 5 m y 6 m. La altura correspondiente a la base de 6 metros es de 4 metros. ¿Cuál es su perímetro y su área?
4. Para decorar el aula, los estudiantes confeccionaron un adorno en forma de rombo. Cada lado mide 5 centímetros y sus diagonales miden 6 y 8 centímetros. ¿Cuál es su perímetro y su área?
5. En una plaza se construyó una fuente circular que tiene un radio de 7 metros. ¿Cuántos metros mide su contorno? ¿Qué superficie ocupa la fuente?
Respuestas correctas
|<b>Figura</b>
|<b>Perímetro (P)</b>
|<b>Área (A)</b>
1. Cuadrado
P = 24 m
A = 36 m²
2. Rectángulo
P = 64 m
A = 240 m²
3. Triángulo
P = 16 m
A = 12 m²
4. Rombo
P = 20 cm
A = 24 cm²
5. Círculo
P = 43,96 m
A = 153,86 m²
Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Matemática. Segundo ciclo.