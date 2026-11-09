Perímetro y área de figuras geométricas. Problemas con respuestas

I. Completa el cuadro con las fórmulas del perímetro y área de las figuras geométricas dadas.

- Cuadrado:

- Rectángulo:

- Triángulo:

- Rombo:

- Paralelogramo:

- Trapecio:

- Circulo:

Lea más: Perímetros y áreas de figuras planas

II. Lee atentamente cada problema, identifica los datos y calcula el perímetro (P) y el área (A) de cada figura geométrica. Utiliza π = 3,14 para el círculo.

1. En la escuela, los alumnos de 5.º grado prepararon un jardín de forma cuadrada. Cada lado mide 6 metros. ¿Cuántos metros de cerca necesitan para rodearlo? ¿Cuál es la superficie del jardín?

2. Una cancha de juegos tiene forma rectangular. Mide 20 metros de largo y 12 metros de ancho. ¿Cuántos metros mide su contorno? ¿Qué superficie ocupa?

3. Para una feria escolar, los niños elaboraron un cartel triangular cuyos lados miden 5 m, 5 m y 6 m. La altura correspondiente a la base de 6 metros es de 4 metros. ¿Cuál es su perímetro y su área?

4. Para decorar el aula, los estudiantes confeccionaron un adorno en forma de rombo. Cada lado mide 5 centímetros y sus diagonales miden 6 y 8 centímetros. ¿Cuál es su perímetro y su área?

5. En una plaza se construyó una fuente circular que tiene un radio de 7 metros. ¿Cuántos metros mide su contorno? ¿Qué superficie ocupa la fuente?

Respuestas correctas

<b>Figura</b> <b>Perímetro (P)</b> <b>Área (A)</b> 1. Cuadrado P = 24 m A = 36 m² 2. Rectángulo P = 64 m A = 240 m² 3. Triángulo P = 16 m A = 12 m² 4. Rombo P = 20 cm A = 24 cm² 5. Círculo P = 43,96 m A = 153,86 m²

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Matemática. Segundo ciclo.