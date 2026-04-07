Infecciones respiratorias: resfriado común e influenza o gripe

Lea más: Resfriado común y gripe o influenza

<b>APRENDE MÁS</b>

Lee las proposiciones y marca la respuesta correcta.

1. ¿Cuál es el agente causal principal del resfrío común?

a) Bacterias

b) Hongos

c) Virus (rinovirus)

d) Parásitos

2. ¿Qué medida es la más efectiva para prevenir la influenza?

a) Tomar antibióticos

b) Vacunación anual

c) Beber agua fría

d) No hacer ejercicio

3. ¿Cuál de los siguientes es un síntoma típico del resfrío común?

a) Fiebre muy alta

b) Dolor muscular intenso

c) Congestión nasal y estornudos

d) Escalofríos severos

4. ¿Cuál de los siguientes síntomas es más característico de la influenza y no del resfrío común?

a) Estornudos frecuentes

b) Congestión nasal leve

c) Fiebre alta y dolor muscular intenso

d) Dolor de garganta leve

5. Un estudiante tiene congestión nasal, estornudos y dolor de garganta leve, va a la escuela a compartir con sus compañeros. ¿Qué medida preventiva debería aplicar para evitar contagiar a otros?

a) No hacer nada porque no es grave

b) Lavarse las manos y evitar compartir objetos personales

c) Compartir sus objetos normalmente

d) Tomar abundante agua

6. Un alumno presenta fiebre alta, dolor muscular y tos. Debe asistir al cumpleaños de un compañero, que es uno de sus mejores amigos. ¿Qué acción es la más adecuada para evitar la propagación de la enfermedad?

a) Asistir normalmente

b) Tomar antibióticos y asistir

c) Ir sin tomar ninguna precaución

d) Quedarse en casa y evitar el contacto con otras personas

Respuestas: 1. c 2. b 3. c 4. c 5. b 6. d

Fuentes: MEC. 2014. Programas de estudio. Educación para la Salud. Organización Mundial de la Salud (OMS). Influenza (gripe) y resfriado común