La tuberculosis: agente causal, síntomas, prevención, tratamiento, casos en Paraguay

Es causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis. Esta enfermedad, en especial la forma pulmonar, puede pasar de una persona a otra cuando alguien enfermo tose, estornuda o habla muy cerca de otras personas, también por compartir tazas, cubiertos, bombillas, otros.

Los síntomas más comunes de la tuberculosis son: tos por varias semanas, fiebre, cansancio, sudoración durante la noche, pérdida de peso y falta de apetito. Algunas personas también pueden sentir dolor en el pecho o tener dificultad para respirar. Cuando una persona presenta estos síntomas, debe acudir al médico para recibir atención.

Lea más: Tuberculosis

Para prevenir la tuberculosis es importante recibir la vacuna BCG al nacer, recomendada por el Ministerio de Salud, mantener los ambientes limpios y ventilados, cubrirse la boca al toser o estornudar y alimentarse bien. También es importante evitar el contacto cercano con personas enfermas que no estén en tratamiento.

La tuberculosis sí tiene tratamiento y puede curarse. Los médicos indican antibióticos específicos que deben tomarse durante varios meses. El paciente no debe abandonar el tratamiento, aunque se sienta mejor, porque la enfermedad puede volver y hacerse más peligrosa y mortal.

En Paraguay, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social informó que la tuberculosis sigue siendo un problema importante de salud pública. Durante el año 2025 se registraron más de 5500 casos nuevos en el país. Se realizan campañas de prevención, diagnóstico y tratamiento gratuito para ayudar a las personas enfermas y evitar el contagio de la enfermedad.

<b>APRENDE MÁS</b>

Contesta con Falso o Verdadero.

1. ( ) La tuberculosis es causada por una bacteria.

2. ( ) La tuberculosis afecta únicamente a los huesos.

3. ( ) La tos constante puede ser un síntoma de tuberculosis.

4. ( ) La tuberculosis puede contagiarse al toser o estornudar.

5. ( ) No existe tratamiento para la tuberculosis.

6. ( ) Es importante que un enfermo de tuberculosis termine su tratamiento médico.

7. ( ) Mantener los ambientes ventilados ayuda a prevenir la tuberculosis.

8. ( ) La tuberculosis ya no existe en Paraguay.

9. ( ) La vacuna SPR ayuda a prevenir la tuberculosis.

10. ( ) Una buena alimentación ayuda a cuidar la salud y prevenir enfermedades.

Respuestas: 1. Verdadero. 2. Falso. 3. Verdadero. 4. Verdadero. 5. Falso. 6. Verdadero. 7. Verdadero. 8. Falso. 9. Falso. 10. Verdadero

Fuentes: MEC. 2014. Programas de estudio. Educación para la Salud. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay.