Máquinas simples: qué son y para qué sirven

1. La palanca. Es una barra rígida que se apoya en un punto (llamado punto de apoyo o fulcro). Si empujas un extremo hacia abajo, el otro extremo levanta una carga.

Ejemplos: el sube y baja del parque, las tijeras y las carretillas.

2. La polea. Es una rueda acanalada por la que pasa una cuerda. Al tirar de un extremo de la cuerda hacia abajo, logras que el objeto atado al otro extremo suba. ¡Es genial para desafiar a la gravedad!

Ejemplos: izar una bandera o la roldana para sacar agua de un pozo.

3. El plano inclinado (o rampa). Es una superficie plana que está inclinada. Permite subir objetos pesados a un lugar alto empujándolos poco a poco, en lugar de levantarlos a la fuerza hacia arriba.

Ejemplos: las rampas para sillas de ruedas o los toboganes.

4. La rueda y el eje. Es un disco circular (la rueda) unido a una barra central (el eje). Cuando uno gira, el otro también lo hace, lo que permite mover cosas pesadas con muy poca fricción.

Ejemplos: el volante de un auto o las ruedas de una bicicleta.

5. La cuña. Son dos planos inclinados puestos espalda con espalda que terminan en una punta afilada. Sirve para cortar, dividir o detener objetos.

Ejemplos: un hacha, un cuchillo o el tope que se pone debajo de la puerta para que no se cierre.

6. El tornillo. Aunque no lo creas, ¡un tornillo es un plano inclinado enrollado alrededor de un cilindro!

Sirve para sujetar cosas con mucha fuerza o para levantar materiales.

Ejemplos: los tornillos de muebles, las tapas roscadas de los frascos de mermelada y los sacacorchos.

Contesta con Verdadero o Falso (V o F)

1. ( ) Las máquinas simples necesitan electricidad o un motor para poder funcionar.

2. ( ) Una rampa es un ejemplo de plano inclinado.

3. ( ) Las tijeras y el sube y baja utilizan el principio de la palanca.

4. ( ) La cuña es una máquina simple que sirve para cortar o dividir objetos, como el filo de un hacha.

5. ( ) Las máquinas simples hacen que el trabajo sea más difícil y requiera más fuerza de nuestra parte.

6. ( ) Una polea utiliza una rueda y una cuerda para ayudar a levantar objetos pesados hacia arriba.

7. ( ) La tapa con rosca de un frasco funciona bajo el principio del tornillo.

8. ( ) Una bicicleta es un ejemplo de máquina simple llamada «rueda y eje».

9. ( ) Al usar un plano inclinado, aplicamos menos fuerza, pero tenemos que recorrer una distancia más larga.

10. ( ) Las máquinas simples fueron inventadas recientemente por científicos modernos.

Fuente: MEC. 2014. Programas de estudio. Trabajo y tecnología.