Los errores más comunes de los chatbots de IA al responder preguntas

¿Qué son las alucinaciones en un contexto de IA?

Cuando un chatbot «responde mal», muchas veces no está mintiendo: está completando texto con lo más probable según lo que vio en su entrenamiento. Eso explica un fallo típico llamado alucinación: la IA arma una respuesta que suena coherente, pero incluye datos que no existen, como fechas, nombres de autores o citas «perfectas» que nadie dijo.

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Principales errores que cometen los chatbots de IA

Otro error frecuente es entender mal la consigna. Si la pregunta es ambigua («explicá la Revolución»), el modelo puede elegir un tema distinto (Francesa, Industrial, de Mayo) y seguir como si nada. A diferencia de un profesor, la IA no siempre pide aclaraciones; a veces decide por ti y responde con confianza.

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También está el problema de la información desactualizada o incompleta. Muchos sistemas no «saben» lo que pasó ayer si no están conectados a fuentes actuales.

Por eso pueden fallar en temas recientes, cambios de leyes, resultados deportivos o novedades científicas.

En matemática y lógica, la IA puede errar pasos aunque dé un resultado que parece razonable.

No siempre «calcula»: a veces imita cómo se escribe una solución. Por eso conviene pedir que muestre el procedimiento y revisarlo como harías con un compañero.

Por último, existen errores por sesgos: si los datos de entrenamiento tienen estereotipos o faltan voces, la respuesta puede salir desequilibrada. Una señal de alerta es cuando generaliza («siempre», «todos») o afirma sin matices.

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La forma más simple de detectar fallas es tratar a la IA como un borrador: pídele fuentes verificables, compara con dos sitios confiables y desconfía cuando suena demasiado segura pero no puede mostrar de dónde sale la información.