Día de la Juventud: análisis del texto La rebeldía

1. Ideas previas

-¿Qué me preocupa como joven?

-¿Qué lugar ocupa el estudio en mi vida?

-¿Qué pienso de las relaciones humanas y un mundo interconectado?

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

2. Lee con atención el texto propuesto:

La rebeldía (Fragmento de una entrevista que Eduardo Galeano concedió a Miguel Romero)

En el fondo, la rebeldía es un acto que proviene del amor, del amor a los demás y del amor a las cosas que valen la pena vivir y hasta morir por ellas. Por eso resulta muy difícil definir la rebeldía. Le sucede como al amor, que lo matamos cuando le ponemos palabras para llamarlo. El amor es indefinible y a veces hasta invisible; pero existe, claro que existe.

Lea más: 21 de setiembre: Día de la Juventud

Y la rebeldía también existe de mil maneras. Es muy común escuchar a gente de nuestra generación acusando a los jóvenes de que no tienen nada en la cabeza, de que la política no les importa, de que no son solidarios. Y yo digo, pero bueno, ¿por qué esos acusadores no empiezan por autoacusarse?

¿Qué pasa con los partidos políticos, por ejemplo, que no son capaces de atraer a esos jóvenes? Al fin y al cabo ¿qué es lo que proponen a los jóvenes? ¿Otra vez la obediencia? ¿Que sigan ciegamente a un puñado de personas que mandan y deciden por los demás? Se criminaliza a la juventud, como si ser joven fuera un delito... Pero yo creo que hay una linda energía que se manifiesta en la aparición de nuevos movimientos con voluntad de que las cosas cambien. Se nota una insatisfacción, que me parece muy positiva porque es el signo de que todavía se puede cambiar el mundo, de que esta realidad es un desafío, no un destino. La rebeldía es algo que está vivo, aunque no siempre se vea.

Galeano (2015) El mundo.

3. Después de haber leído el texto conversa con tus compañeros de grupo

a. ¿Cuál es el concepto de rebeldía que emplea el autor?

b. Para ustedes, ¿cuáles son las «cosas por las que vale la pena vivir».

c. ¿De qué se acusa actualmente a la juventud? ¿Qué dice al respecto Eduardo Galeano?

d. ¿Qué actitud cuestiona?

4. Organiza un debate acerca de la siguiente afirmación:

«Las etiquetas o estereotipos que se dan a los jóvenes limitan su participación plena en la sociedad».