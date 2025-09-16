Alfabetización mediática: noticias falsas o mecanismos de desinformación

Las noticias falsas (fake news)

La alfabetización mediática es la capacidad de acceder, analizar, evaluar y crear medios en diversas formas. Permite a las personas interactuar críticamente con la información proveniente de fuentes digitales, y evitar caer en desinformación provocada por noticias falsas.

1. Ideas previas

-¿Qué entiendes por «noticias falsas»?

-¿Recuerdas alguna noticia falsa que hayas leído en redes sociales?

Lea más: Las «fake news» o noticias falsas

2. Lee y observa con atención el siguiente ejemplo:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

ÚLTIMA HORA INTERNACIONAL

Cura de coronavirus finalmente encontrada en Alemania

Los médicos alemanes no obedecieron la ley de salud global de la OMS que exige enérgicamente no hacer autopsias en las muertes por coronavirus, y encontraron que esto no es un virus sino una bacteria que causa la muerte. Conduce a la formación de coágulos de sangre y la muerte del paciente.

Alemania derrota al llamado COVID-19 que genera coagulación intravascular generaliza la trombosis tronca.

Y la forma d afrontarlo son los antibióticos antiinflamatorios y anticoagulantes sobre todo aspirina. Esta sensacional noticia para todo el mundo fue preparada por médicos alemanes a través de las autopsias de cadáveres producidos por Covid 19.

Además, según los patólogos alemanes la ventilación mecánica y las unidades de cuidados intensivos nunca fueron necesarias.

Recuperado de la página de verificación de la agencia EFE: https://verifica.efe.com/alemania-no-ha- encontrado-la-cura-contra-el-coronavirus/

3. Después de haber leído el texto realiza las actividades con tu grupo:

a. Identifiquen el tipo de desinformación que aparece en el texto: sensacionalismo, imagen falsa, manipulación de la información, etc.

b. Analicen el impacto que podría tener esta información si se compartiera masivamente.

c. Identifiquen alguna palabra o pista que les puede hacer dudar de que sea real.

4. Parea los tipos de noticias falsas o mecanismos de desinformación.

5. Sugiere algunas ideas para identificar noticias falsas.