Desafíos literarios: obras paraguayas, latinoamericanas y universales

Un escape literario

¡Ha terminado otro año escolar!

Se acerca un tiempo de descanso, de aprovechamiento para encuentros familiares, paseos postergados. Una oportunidad para relajarnos y por qué no, leer. La lectura nos permitirá visitar lugares maravillosos, conocer personajes extraordinarios, otras perspectivas acerca de un mismo tema. ¡Te proponemos un escape literario! ¡Felices vacaciones!

¡Escape room literario!

¡En estas vacaciones cumple con los desafíos para poder liberarte!

Desafío I

Te proponemos viajar con la imaginación en estas vacaciones. Nuestra propuesta incluye obras paraguayas, latinoamericanas y universales. Puedes elegir la que más te guste para leer.

Desafío II

Resuelve los siguientes desafíos literarios.

Con El Principito

1. ¿Qué significa «Lo esencial es invisible a los ojos»?

Relaciona con un personaje del libro.

2. Dibuja un nuevo planeta que El Principito podría visitar hoy. Puede tener IA, redes sociales, consumismo, etc.

Con La babosa

1. ¿Qué representa La Babosa en la historia?

2. Crea un diálogo entre dos personajes que cuestionan la rutina de Areguá.

Con Fahrenheit 451

1. ¿Por qué Montag comienza a cuestionar su tarea?

2. Relaciona los valores de la resistencia, memoria y libertad con citas de la obra.