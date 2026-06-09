El modelo atómico actual. Número atómico y número másico

Sus dimensiones son extremadamente pequeñas. El diámetro promedio de un átomo es:

0,00000001= 1 x 10-8 cm = 1 Å

Å Angstrom (Å) es la unidad de longitud empleada para expresar dimensiones muy pequeñas, por ejemplo, longitudes de onda, distancias moleculares y atómicas, etc.

El núcleo atómico

El núcleo del átomo es la parte central del mismo y está constituido por nucleones, es decir, por la suma de protones y neutrones. Los protones tienen una carga eléctrica positiva mientras que los neutrones no tienen carga eléctrica. El diámetro del núcleo es unas cien mil veces inferior al diámetro de la nube electrónica.

La masa del átomo se encuentra principalmente en el núcleo.

La nube electrónica

Los electrones del átomo tienen una carga eléctrica negativa y se mueven en una nube electrónica alrededor del núcleo.

Esta nube ocupa un espacio muchísimo mayor que el núcleo mientras que su masa es despreciable comparada con la masa de este.

Todo átomo es eléctricamente neutro

Dado que el átomo es un conjunto neutro, el número de electrones y protones es el mismo, es decir p+= e- .

Nomenclatura de un elemento químico

A cada elemento químico le corresponde un símbolo o abreviatura constituido de una o dos letras. El símbolo de un elemento dado es, casi siempre, la primera letra de su nombre seguida, muy frecuentemente, por una segunda letra. Para algunos elementos se utiliza una abreviatura que proviene del latín. Así, por ejemplo, el símbolo del hierro, Fe, deriva del latín ferrum. Los números superíndice y subíndice que aparecen delante del símbolo del elemento indican su número másico y su número atómico.

Número másico (A) = número de nucleones (p+ + N)

Número atómico (Z) = número de protones (p+)

Número de neutrones = A - Z

APRENDE MÁS

Completa los 16 recuadros vacíos de la tabla con el número que corresponda. Fíjate en los modelos.

Fuente: Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. Tercer ciclo.