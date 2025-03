¿Cuál es el tema del Día Mundial del Síndrome de Down en el 2025?

El tema del 2025 se titula «Nos decidimos». Esta frase se inspira en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su enfoque sobre el derecho de participación para los que viven con esta condición congénita.

¿Qué es el síndrome de Down?

El síndrome de Down es una condición genética, no una enfermedad, que se produce por la presencia de un cromosoma extra en el par 21, conocido como Trisomía 21. Esta particularidad genética afecta el desarrollo físico y cognitivo de la persona, pero no define su capacidad para contribuir y participar activamente en la sociedad. Con el apoyo adecuado, puede alcanzar un desarrollo significativo en habilidades académicas, sociales y laborales. La educación inclusiva y el acceso a oportunidades de desarrollo personal y profesional son fundamentales para permitir que las personas con síndrome de Down alcancen su máximo potencial.

La incidencia estimada del síndrome de Down a nivel mundial se sitúa entre 1 de cada 1000 y 1 de cada 1100 recién nacidos.

Los avances sociales y médicos han conseguido mejorar la calidad de vida de las personas con el síndrome. A principios del siglo XX, se esperaba que los afectados vivieran menos de 10 años. Ahora, cerca del 80 % de los adultos que lo padecen superan la edad de los 50 años. Un trabajo médico y parental en edades tempranas favorece la calidad de vida y la salud de quienes sufren este trastorno genético, entre los cuales se incluyen chequeos regulares para vigilar su desarrollo físico y mental, además de fisioterapia, educación especial inclusiva u otros sistemas de apoyo basados en comunidades.

¡Recordemos el Día Mundial del Síndrome de Down! Un símbolo externo es usando calcetines de colores brillantes, largos y estampados. ¡Úsalos en donde quiera que estés el 21 de marzo! Así es como puedes demostrar tu sensibilidad y que los tienes en cuenta.

