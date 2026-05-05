Día Mundial de las Aves Migratorias

La campaña de 2026 pone de relieve las iniciativas ciudadanas esenciales para la conservación y la investigación científica de las aves, celebrando cómo individuos, comunidades y organizaciones de todo el mundo contribuyen a construir la base de conocimientos necesaria para una mejor conservación de las aves migratorias a nivel internacional.

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¿Qué son las aves migratorias?

Las aves migratorias son aquellas que realizan desplazamientos periódicos entre distintas regiones del planeta, generalmente siguiendo rutas establecidas que se repiten cada año. Este fenómeno está estrechamente relacionado con los cambios estacionales, especialmente entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. Muchas especies viajan miles de kilómetros en busca de condiciones más favorables para alimentarse, reproducirse o sobrevivir a climas extremos.

Las migraciones suelen ocurrir en dos grandes períodos del año: en otoño, cuando las aves del hemisferio norte se desplazan hacia el sur para evitar el frío y la escasez de alimento, y en primavera, cuando regresan al norte para reproducirse en ambientes más cálidos y con abundancia de recursos.

Ejemplos de aves migratorias muy conocidas a nivel mundial incluyen la golondrina común, la cigüeña blanca y el charrán ártico, esta última famosa por realizar una de las migraciones más largas del reino animal.

En el Paraguay, debido a su ubicación en el centro de Sudamérica, es una zona de transición biogeográfica donde confluyen rutas que siguen ríos, humedales y pastizales, muchas especies de aves migratorias utilizan el territorio como sitio de paso o de permanencia temporal.

Ejemplos de aves migratorias que pasan por el Paraguay

Entre las aves migratorias más comunes en el país se encuentran especies de chorlos y playeros, entre los más conocidos figura el playerito rabadilla blanca (Calidris fuscicollis), que llega desde el Ártico; el halcón peregrino, conocido por su velocidad y amplia distribución; y la tijereta, que migra dentro del continente sudamericano.

Estas especies encuentran en los humedales, los esteros y las áreas abiertas de Paraguay, lugares ideales para descansar y alimentarse durante sus largos viajes, lo que resalta la importancia de conservar estos ecosistemas.

¿Cómo puedes contribuir?

Puedes participar en proyectos de conservación que contribuyan al monitoreo e investigación a largo plazo, como programas de ciencia ciudadana, censos coordinados de aves o eventos públicos que generen conciencia y promuevan acciones de conservación para las aves migratorias más allá de las fronteras.

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Responde.

1. ¿Qué son las aves migratorias? ¿Por qué migran?

2. ¿Cuáles son ejemplos de aves migratorias conocidas a nivel mundial?

3. ¿Cuáles son ejemplos de aves migratorias que pasan por el Paraguay?

Fuente: MEC. 2014. Programas de estudio. Ciencias de la Naturaleza y de la Salud.