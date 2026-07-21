Características de los animales invertebrados. Ejemplos y ejercicios

Se encuentran en casi todos los ambientes: en la tierra, en el agua dulce, en el mar e incluso dentro de otros seres vivos. Se clasifican en varios grupos según las características de su cuerpo.

Entre los invertebrados con protección corporal se encuentran los artrópodos, muchos poseen una cubierta dura llamada exoesqueleto. Dentro de este grupo están los insectos, que tienen tres pares de patas, antenas y, en muchos casos, alas; ejemplos son la mariposa, la abeja, la hormiga y el mosquito. Los arácnidos tienen cuatro pares de patas y no poseen antenas, como la araña, el escorpión y la garrapata.

Los miriápodos se caracterizan por tener muchos segmentos y numerosos pares de patas, como el ciempiés y el milpiés. Los crustáceos viven principalmente en ambientes acuáticos y tienen entre cinco y diez pares de patas, como el cangrejo, la langosta y el camarón.

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Otro grupo importante son los moluscos, que tienen cuerpo blando y muchos poseen concha.

Los cefalópodos, como el pulpo, el calamar y la sepia, no tienen concha externa y son muy inteligentes. Los bivalvos, como las almejas, mejillones y ostras, tienen una concha formada por dos piezas. Los gasterópodos, como el caracol y la babosa, se desplazan lentamente gracias a un pie musculoso. También están los equinodermos, que viven exclusivamente en el mar y tienen el cuerpo cubierto de espinas o placas. Su cuerpo presenta simetría radial, como la estrella de mar, el erizo de mar y el pepino de mar.

Entre los invertebrados sin protección corporal están los gusanos, que tienen cuerpo blando

y alargado. Los anélidos, como la lombriz de tierra y la sanguijuela, tienen el cuerpo dividido en anillos. Los nematodos, como los oxiuros (sevo’i tatĩ) y áscaris (sevo’i pytã), tienen cuerpo cilíndrico y algunos pueden ser parásitos. Los platelmintos, como la tenia (sevo’i solitario) y la planaria, tienen cuerpo plano. También se encuentran los poríferos, conocidos como esponjas marinas, que viven fijos en el fondo del mar y filtran el agua para alimentarse. Finalmente, los celentéreos poseen tentáculos y algunos son venenosos; ejemplos son las medusas, las anémonas y los corales.

Los invertebrados cumplen funciones muy importantes en la naturaleza: algunos ayudan a polinizar las plantas, otros descomponen materia orgánica, sirven de alimento a muchos seres vivos y mantienen el equilibrio de los ecosistemas. Aunque algunos pueden ser perjudiciales, como los mosquitos o ciertos parásitos, la mayoría son esenciales para la vida en nuestro planeta.

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Contesta con falso o verdadero según corresponda.

1. ( ) Los animales invertebrados tienen columna vertebral.

2. ( ) Los insectos poseen tres pares de patas y antenas.

3. ( ) Los arácnidos tienen antenas y dos patas.

4. ( ) Los crustáceos viven principalmente en ambientes acuáticos.

5. ( ) Los moluscos tienen siempre el cuerpo cubierto por esqueleto externo.

6. ( ) Las estrellas de mar y los erizos pertenecen al grupo de los equinodermos.

7. ( ) Los anélidos tienen el cuerpo dividido en anillos.

8. ( ) Las esponjas marinas pertenecen al grupo de los poríferos.

9. ( ) Las medusas son ejemplos de celentéreos y poseen tentáculos.

10. ( ) Todos los invertebrados son perjudiciales para el ser humano y la naturaleza.

Respuestas: 1. F 2. V 3. F 4. V 5. F 6. V 7. V 8. V 9. V 10. F

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. Tercer ciclo.