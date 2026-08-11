Sistema digestivo humano. Estructura y función

Lea más: Órganos del aparato digestivo
I. El proceso de la digestión paso a paso
II. Aparato digestivo humano
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Lee el texto discontinuo y contesta con falso o verdadero según corresponda.
1. (_____) En la boca se realiza la masticación y la insalivación del alimento.
2. (_____) La lengua empuja el bolo alimenticio hacia la faringe para que se produzca la deglución.
3. (_____) El esófago produce los jugos gástricos que ayudan a la digestión.
4. (_____) En el estómago, el bolo alimenticio se mezcla con los jugos gástricos y se forma el quimo.
5. (_____) El hígado vierte bilis al intestino delgado para ayudar en la digestión de las grasas.
6. (_____) El páncreas produce jugo pancreático que participa en la digestión de las grasas y proteínas.
7. (_____) En el intestino grueso se absorben la mayoría de las sustancias nutritivas del alimento.
8. (_____) Después de absorberse el agua en el intestino grueso, se forman las heces y se expulsan por el ano.
Respuestas: 1.V 2.V 3.F 4.V 5.V 6.V 7.F 8.V
Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. Tercer ciclo.