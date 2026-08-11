Ciencias de la Naturaleza y de la Salud Tercer Ciclo
11 de agosto de 2026 a la - 01:00

Sistema digestivo humano. Estructura y función

Cuidados del aparato digestivo
Cuidados del aparato digestivoArchivo, ABC Color

Nuestra salud depende en buena medida del correcto funcionamiento del aparato digestivo.

Por Prof. Lic. Mirtha Ovelar, MSc

Lea más: Órganos del aparato digestivo

I. El proceso de la digestión paso a paso

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II. Aparato digestivo humano

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Lee el texto discontinuo y contesta con falso o verdadero según corresponda.

1. (_____) En la boca se realiza la masticación y la insalivación del alimento.

2. (_____) La lengua empuja el bolo alimenticio hacia la faringe para que se produzca la deglución.

3. (_____) El esófago produce los jugos gástricos que ayudan a la digestión.

4. (_____) En el estómago, el bolo alimenticio se mezcla con los jugos gástricos y se forma el quimo.

5. (_____) El hígado vierte bilis al intestino delgado para ayudar en la digestión de las grasas.

6. (_____) El páncreas produce jugo pancreático que participa en la digestión de las grasas y proteínas.

7. (_____) En el intestino grueso se absorben la mayoría de las sustancias nutritivas del alimento.

8. (_____) Después de absorberse el agua en el intestino grueso, se forman las heces y se expulsan por el ano.

Respuestas: 1.V 2.V 3.F 4.V 5.V 6.V 7.F 8.V

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. Tercer ciclo.