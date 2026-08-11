Sistema digestivo humano. Estructura y función

Lea más: Órganos del aparato digestivo

I. El proceso de la digestión paso a paso

II. Aparato digestivo humano

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Lee el texto discontinuo y contesta con falso o verdadero según corresponda.

1. (_____) En la boca se realiza la masticación y la insalivación del alimento.

2. (_____) La lengua empuja el bolo alimenticio hacia la faringe para que se produzca la deglución.

3. (_____) El esófago produce los jugos gástricos que ayudan a la digestión.

4. (_____) En el estómago, el bolo alimenticio se mezcla con los jugos gástricos y se forma el quimo.

5. (_____) El hígado vierte bilis al intestino delgado para ayudar en la digestión de las grasas.

6. (_____) El páncreas produce jugo pancreático que participa en la digestión de las grasas y proteínas.

7. (_____) En el intestino grueso se absorben la mayoría de las sustancias nutritivas del alimento.

8. (_____) Después de absorberse el agua en el intestino grueso, se forman las heces y se expulsan por el ano.

Respuestas: 1.V 2.V 3.F 4.V 5.V 6.V 7.F 8.V

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. Tercer ciclo.