Día Nacional del Donante de Órganos

Esta fecha fue establecida por el Decreto Presidencial N.º 7349/11, en recuerdo del Dr. Marco Aurelio Aguayo Rodríguez, quien falleció el 12 de setiembre de 1992 y fue el primer donante cadavérico de órganos en Paraguay. De él se obtuvieron los riñones y las córneas que posteriormente fueron trasplantados.

La institución encargada de coordinar y administrar el sistema de donación y trasplante en nuestro país es el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT), dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. El INAT coordina los procesos relaciona- dos con la donación, la asignación de órganos y los trasplantes, además de mantener la información de las personas que esperan un trasplante.

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La necesidad de órganos sigue siendo importante. Según información oficial publicada por el Ministerio de Salud en este mes de agosto de 2026, 336 personas se encontraban en lista de espera para recibir un trasplante en Paraguay, entre ellas 16 pacientes pediátricos. Asimismo, hasta esa fecha, se habían realizado 92 trasplantes: 45 trasplantes de córneas, 3 trasplantes de corazón, 25 trasplantes renales, 19 trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas (médula ósea).

Entre los órganos que pueden donarse se encuentran los riñones, el corazón, el hígado, los pulmones y el páncreas, entre otros.

También pueden donarse tejidos, como las córneas, la piel y los huesos. En los datos detallados publicados por el INAT en 2025, las córneas representaban la mayor cantidad de personas en espera, seguidas por los riñones, el corazón y el hígado.

Gracias a la donación de órganos, una persona que espera un trasplante puede recuperar funciones importantes de su organismo y mejorar su calidad de vida. Por eso, el Día Nacional del Donante nos invita a informarnos, conversar sobre el tema con nuestra familia y valorar la importancia de ayudar a otras personas.

En Paraguay, la Ley N.º 6170/18, conocida como Ley Anita, establece que las personas mayores de 18 años son consideradas donantes después de su fallecimiento, salvo que hayan expresado su negativa conforme a la normativa.

En el caso de menores de edad, la donación se realizará solo con la autorización de los padres.

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1. ¿Por qué se conmemora el Día Nacional del Donante de Órganos el 12 de setiembre?

A. Porque ese día se realizó el primer trasplante de corazón del país.

B. Porque se recuerda al primer donante cadavérico de órganos de Paraguay, el Dr. Marco Aurelio Aguayo Rodríguez.

C. Porque se fundó el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

D. Porque comenzó a funcionar el INAT.

2. ¿Qué institución coordina el sistema de donación y trasplante de órganos en Paraguay?

A. Ministerio de Educación y Ciencias.

B. Instituto de Previsión Social.

C. Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT).

D. Ministerio de Economía y Finanzas.

3. Según los datos oficiales publicados en 2026, ¿cuántas personas estaban en lista de espera para un trasplante en Paraguay?

A. 84 personas.

B. 150 personas.

C. 252 personas.

D. 336 personas.

4. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta órganos que pueden ser donados?

A. Riñones, corazón e hígado.

B. Cabello, uñas y dientes.

C. Piel, cabello y uñas.

D. Huesos, córneas y cabello.

Fuentes:

- MEC. 2014. Programa de estudios de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. Tercer ciclo.

- Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social – Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT).