Origen y evolución del universo

Con esta explosión se crearon el espacio y el tiempo, y surgieron las leyes de la Física que rigen todos los procesos del universo. El universo seguirá expandiéndose para siempre o volverá a comprimirse de nuevo. Si hay suficiente materia como para que la gravedad frene la expansión y haga que toda la materia vuelva a reunirse en un punto, se producirá lo que denominamos Big Crunch (el gran colapso). Quizá el universo en el que vivimos no es el primero que ha existido, y ya han surgido otros en una serie de Big Bangs y Big Crunchs consecutivos por toda la eternidad.

El universo, las galaxias: Vía Láctea y el sistema solar

El universo es todo lo que existe: el espacio, las estrellas, los planetas, las galaxias y otros cuerpos celestes. Contiene millones de galaxias, cada una con muchas estrellas y planetas.

Las nebulosas. Las estrellas nacen en grandes nubes de gas interestelar esparcidas por el cosmos llamadas nebulosas.

Las galaxias son cúmulos de estrellas que giran alrededor de un centro de gravedad. Nuestro Sol se encuentra en la galaxia llamada Vía Láctea.

Las estrellas. Son grandes cúmulos de materia (mucho más grandes que cualquier planeta) que se encuentran a temperaturas elevadísimas. El principal componente de las estrellas es el hidrógeno.

Los planetas. Son cuerpos redondos de un tamaño muy pequeño comparado con el de las estrellas. Orbitan alrededor de una o más estrellas formando sistemas planetarios. No emiten luz.

Satélites. Son astros que giran alrededor de un planeta. No emiten luz, por ejemplo la Luna.

Cometas. Son astros formados por hielo, polvo y gases, giran alrededor de las estrellas y cuando pasan cerca de ellas, se forma la cola, por ejemplo, el cometa Halley.

El tamaño del universo

El universo es tan grande que unidades de medida de la Tierra (kilómetros, millas...) son demasiado pequeñas. Por este motivo utilizamos otras más adecuadas:

- Unidad astronómica (UA): equivale a la distancia media entre la Tierra y el Sol, unos 150 000 000 km. Es adecuada para medir distancias dentro del sistema solar.

Año luz: es la distancia que recorre la luz en un año. Resulta útil para calcular distancias entre estrellas.

Lea más: ¿Dónde empezó todo? Teorías sobre la evolución del universo

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Completa cada oración con la palabra o expresión correcta.

1. El universo comenzó a expandirse hace aproximadamente ________ millones de años.

2. La teoría más aceptada que explica el origen y la expansión inicial del universo se denomina ________.

3. Las grandes nubes de gas interestelar donde nacen las estrellas se llaman _________.

4. Nuestro sistema solar se encuentra en la galaxia denominada ____________.

5. El Sol es una ___________y su principal componente es el ____________.

6. Los cuerpos celestes que giran alrededor de un planeta se denominan _______.

7. La unidad utilizada para expresar grandes distancias entre estrellas es el _________.

<b>Respuestas correctas</b>

1. 13 800 2. Big Bang 3. nebulosas 4. Vía Láctea 5. estrella – hidrógeno 6. satélites 7. año luz

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. Tercer ciclo.