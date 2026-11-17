Te presentamos algunos de ellos y te invitamos a que leas más sobre ellos y otros grandes científicos.

Marie Curie (1867-1934) abrió caminos decisivos en el estudio de la radiactividad. Fue la primera persona en recibir dos premios Nobel en disciplinas diferentes y su trabajo sentó bases para tratamientos contra el cáncer.

Charles Darwin (1809-1882) revolucionó la biología con la teoría de la evolución por selección natural, una explicación que sigue siendo central para entender la diversidad de la vida en la Tierra.

Margarita Sala (1938-2019) fue una figura clave de la biología molecular española: sus investigaciones sobre el virus bacteriano phi29 permitieron desarrollar herramientas utilizadas para amplificar ADN, con aplicaciones en medicina, biotecnología y ciencia forense.

La observación paciente también puede cambiar paradigmas.

Jane Goodall (1934-2025) dedicó décadas al estudio de los chimpancés en Tanzania y demostró que estos primates fabrican y utilizan herramientas. Sus hallazgos obligaron a reconsiderar la frontera entre humanos y otros animales, además de impulsar la defensa de la conservación ambiental.

Albert Einstein (1879-1955) desarrolló la teoría de la relatividad, que cambió nuestra comprensión del espacio, el tiempo y la gravedad. También explicó el efecto fotoeléctrico, un fenómeno fundamental para el desarrollo de tecnologías que aprovechan la luz. Sus investigaciones contribuyeron a avances que hoy encontramos en los sistemas de navegación GPS, los sensores de luz y las tecnologías relacionadas con la energía solar.

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Otros científicos dejaron huellas directas en la salud pública: Fleming y Pasteur, dos pilares de la medicina moderna.

Louis Pasteur (1822-1895) sentó las bases de la microbiología al demostrar que muchas enfermedades eran causadas por microorganismos. También desarrolló vacunas contra la rabia y creó la pasteurización, técnica que mejora la seguridad de alimentos y bebidas.

Alexander Fleming (1881-1955) descubrió la penicilina en 1928, un hallazgo que inauguró la era de los antibióticos, salvó millones de vidas y transformó el tratamiento de enfermedades antes mortales, como la neumonía y la septicemia.

Cada vez que utilizamos un GPS, bebemos leche pasteurizada, recibimos una vacuna, aprovechamos la energía solar o tomamos un antibiótico recetado por un médico, estamos disfrutando de avances relacionados con la investigación científica. Estos descubrimientos no surgieron de un día para otro: fueron el resultado de años de observación, preguntas, experimentos, errores y perseverancia.

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. Tercer ciclo.