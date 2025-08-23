Día del Arpa Paraguaya: celebrando la herencia musical de Félix Pérez Cardozo

Este día no solo celebra las melodías producidas por el arpa, sino que también reconoce a los talentosos artistas que han llevado las armonías paraguayas a una audiencia global.

¿Por qué se celebra el 9 de junio el Día del Arpa Paraguaya?

El Día del Arpa Paraguaya se celebra el 9 de junio en homenaje a Félix Pérez Cardozo, uno de los más grandes arpistas y compositores de Paraguay, nacido ese día en 1908. Fue un virtuoso del arpa diatónica paraguaya y es considerado el principal difusor de este instrumento a nivel nacional e internacional.

Pérez Cardozo popularizó el arpa como símbolo cultural paraguayo, fusionando técnica refinada con una profunda sensibilidad popular. Su obra trascendió fronteras y dejó un legado que aún influye en generaciones de intérpretes.

Lea más: Definición y componentes del ritmo

Historia del arpa paraguaya

El arpa llegó a América del Sur con los conquistadores españoles en el siglo XVI. Sin embargo, fue en Paraguay donde sufrió una transformación única, diferenciándose en tamaño y forma del arpa europea. Se popularizó rápidamente, convirtiéndose en una parte integral de la música folclórica local. Este instrumento se caracteriza por su capacidad para producir un sonido rico y vibrante, que refleja la diversidad cultural y la historia del país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El arpa paraguaya es única por su construcción y sonido. Generalmente construida de maderas nativas, como el cedro y el caoba, tiene entre 32 y 36 cuerdas. Su resonancia cálida y dinámica es el resultado de su diseño innovador y la habilidad artesanal con la que se fabrica. Además, los arpistas paraguayos desarrollaron una técnica distintiva de digitación que aporta complejidad y belleza a sus interpretaciones.

Lea más: Cuáles son las principales danzas folclóricas paraguayas

Este instrumento no solo es un símbolo de identidad nacional, sino que también desempeña un papel crucial en la música folclórica paraguaya. Composiciones famosas como «Pájaro Campana» y «Recuerdos de Ypacaraí» han sido y son interpretadas por arpistas paraguayos, elevando la música nacional a nivel internacional. El arpa está presente en celebraciones, festividades y rituales, constituyendo una conexión musical entre generaciones.

Contribuciones internacionales

Arpistas paraguayos han llevado el arpa más allá de las fronteras del país, acentuando su presencia en la música global. Artistas como Félix Pérez Cardozo y Marcelo Rojas han alcanzado reconocimiento internacional, compartiendo el sonido único del arpa paraguaya con audiencias de todo el mundo.

Fuente: Generada por IA.