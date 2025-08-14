Educación Artística

Cuáles son las principales danzas folclóricas paraguayas

Las danzas folclóricas constituyen una de las expresiones culturales más vivas y representativas del país. Combinando influencias indígenas y europeas, estos bailes transmiten la historia, las costumbres y la identidad de su gente a través del movimiento, la música y el colorido vestuario.

14 de agosto de 2025 - 16:10
Las danzas folclóricas paraguayas
Las danzas folclóricas paraguayas

El desarrollo de las danzas folclóricas en el Paraguay se vio influenciado por el mestizaje de poblaciones originarias como los guaraníes y la llegada de colonizadores españoles a partir del siglo XVI.

Así, surgió una fusión única entre ritmos indígenas y melodías europeas, acompañado con instrumentos tradicionales como la guitarra, el arpa paraguaya y el acordeón.

Integrantes de grupos de ballet de Paraguay frente a la Torre Eiffel.
Integrantes de grupos de ballet de Paraguay frente a la Torre Eiffel.

Principales danzas tradicionales

1. La polca paraguaya: considerada la danza nacional, es conocida por su carácter alegre y festivo. Surgida a mediados del siglo XIX como adaptación local de la polca europea, esta danza exhibe movimientos ágiles y giros, acompañados por el ritmo vibrante del arpa y la guitarra. A partir de la polca se derivan otros estilos, como la galopa y la polca galopa.

2. La galopera: esta danza destaca por el equilibrio y la gracia de las bailarinas, quienes ejecutan movimientos sosteniendo uno o más botellones sobre la cabeza, mientras giran al compás de la música. La galopera simboliza la fuerza y destreza de la mujer paraguaya, y es uno de los espectáculos más populares en festivales folclóricos.

3. La danza de la botella: similar a la galopera, la danza de la botella ha alcanzado fama internacional gracias al impresionante equilibrio que demuestran las bailarinas, capaces de mantener hasta diez botellas o más sobre la cabeza. Esta danza es un homenaje al ingenio y la perseverancia del pueblo paraguayo.

4. El pericón: de origen rioplatense, el pericón llegó a Paraguay desde Argentina y Uruguay, adaptándose a las tradiciones locales. Este baile grupal, usualmente ejecutado en parejas formales, recrea escenas campestres y rurales mediante figuras coreográficas complejas y elegantes.

Gentileza de la Delegación Permanente de Paraguay ante la Unesco. París
Gentileza de la Delegación Permanente de Paraguay ante la Unesco. París.

Vestimenta típica

El vestuario que acompaña estas danzas es igualmente simbólico. Las mujeres suelen lucir polleras amplias y coloridas, muchas veces con apliques de ñandutí, blusas de encaje ao po’i y adornos florales, mientras que los varones visten camisas típicas, pantalones y fajas de colores. Los atuendos varían dependiendo de la región y el tipo de baile.

A través de las academias, los festivales y las celebraciones patrias, la enseñanza y la práctica de las danzas folclóricas permanecen activas en todo el país. Nuevas generaciones de bailarines se esfuerzan por mantener vivas estas tradiciones, integrando ocasionalmente elementos contemporáneos e interpretaciones modernas.

En suma, las danzas folclóricas paraguayas no solo son un espectáculo artístico, sino también un medio fundamental para la conservación de la memoria colectiva y la reafirmación de la identidad nacional. En cada baile, música y vestimenta, se refleja el espíritu resiliente y alegre del pueblo paraguayo, que sigue celebrando su herencia cultural ante el mundo.

Fuente: Generado con IA.

