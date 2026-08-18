Día de la Guarania: la música que captura el alma de un pueblo

Flores, el punto de partida: ¿cómo nació la guarania?

A comienzos del siglo XX, José Asunción Flores buscaba una forma distinta de expresar lo que él llamaba el sentir profundo del pueblo.

Tomó como base ritmos populares —especialmente la polca paraguaya— y los transformó: bajó el tempo, alargó las frases melódicas y les dio un aire más contemplativo.

Así nació la guarania, un género nuevo que no se parecía a lo que sonaba entonces en fiestas y bailes.

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¿Por qué fue una innovación musical?

La guarania fue innovadora porque se animó a hacer algo poco común en la música popular de su época: poner en primer plano la emoción antes que la velocidad y el baile.

Su melodía lenta, a veces casi «cantada» por los instrumentos, permitió letras y armonías más ricas, con espacio para la poesía en guaraní y castellano.

¿Qué sentimientos buscaba expresar?

La guarania se volvió la música del amor, la memoria, la distancia y la tierra.

Habla de ausencias, del paisaje, del regreso soñado, de lo que se extraña. En pocas palabras: convirtió la nostalgia en identidad musical.

¿Por qué sigue vigente y cómo llegó a ser patrimonio mundial?

Sigue viva porque sus temas —desarraigo, afectos, pertenencia— no pasan de moda.

Además, se transmite de generación en generación: en serenatas, escuelas, festivales y grabaciones. Ese valor colectivo llevó a que la guarania fuera reconocida internacionalmente, incluso como patrimonio cultural inmaterial por la Unesco (2024), como una expresión artística que representa a un pueblo y también dialoga con el mundo.

Las guaranias: ejemplos

Algunas guaranias se convirtieron en clásicos inevitables: «India», «Mi dicha lejana» y «Ñemity». Y hay una que muchos tararean sin saber el dato clave: «Recuerdos de Ypacaraí» es una guarania compuesta por Demetrio Ortiz, y terminó siendo una de las melodías paraguayas más difundidas fuera del país.

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La guarania nació en Paraguay, pero viajó lejos porque habla en un idioma universal: el de las emociones.

APRENDE MÁS

Actividades para pensar y debatir. Contesta.

1. ¿Por qué una música puede representar a un país?

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2. ¿Crees que los jóvenes siguen identificándose con la guarania?

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3. ¿Cómo podrían convivir la tradición y los nuevos estilos musicales?

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