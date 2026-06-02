Educación Artística
02 de junio de 2026 a la - 01:00

Día del Arpa Paraguaya: cuándo es, qué se recuerda y cuál es la diferencia con otras arpas

Día del Arpa Paraguaya
Día del Arpa ParaguayaArchivo, ABC Color

Cada 9 de junio se celebra en Paraguay el Día Nacional del Arpa Paraguaya, una fecha que homenajea a uno de los instrumentos más representativos del país y recuerda al célebre arpista y compositor Félix Pérez Cardozo.

Por Alba Acosta

Cada año, el Día del Arpa Paraguaya invita a mirar —y sobre todo a escuchar— uno de los instrumentos más emblemáticos del país. No es solo una pieza de museo ni un símbolo para actos oficiales: el arpa sigue viva en fiestas populares, escenarios y grabaciones, y conecta generaciones a través de su timbre brillante y expresivo.

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Un poco de historia: de Europa al corazón del Paraguay

El arpa llegó a América con la colonización y se difundió en distintas regiones.

En Paraguay, con el paso del tiempo, el instrumento fue adaptándose a la música local, especialmente en zonas rurales. Allí se volvió protagonista en polcas, guaranias y serenatas.

Más que copiar un modelo europeo, los músicos paraguayos fueron ajustando su forma de tocar y su sonido hasta darle una identidad propia.

Durante el siglo XX, el arpa paraguaya ganó proyección internacional gracias a intérpretes que la llevaron a teatros y giras, mostrando que podía ser tan virtuosa como cualquier otro instrumento solista.

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¿Qué diferencia al arpa paraguaya de otras arpas?

Aunque existen muchos tipos de arpa en el mundo, la paraguaya se reconoce por varias características.

A diferencia del arpa clásica de concierto, la paraguaya suele ser más liviana y fácil de transportar.

Otra diferencia clave está en su sistema de cuerdas y afinación. Mientras el arpa de concierto usa pedales para cambiar de tonalidad y hacer alteraciones —sostenidos y bemoles—, el arpa paraguaya generalmente no tiene pedales. Por eso, el arpista depende más de la afinación previa y de recursos técnicos con las manos para lograr ciertos efectos.

También se destaca por su sonido: suele ser más claro y cristalino, ideal para melodías rápidas y ornamentadas. En la interpretación, es común escuchar arpegios ágiles, acompañamientos rítmicos marcados y una gran expresividad.

Día del Arpa Paraguaya
Día del Arpa Paraguaya

Un instrumento que sigue hablando

Celebrar este día es reconocer cómo un instrumento que vino de lejos se transformó en un lenguaje propio.

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El arpa paraguaya no solo acompaña canciones: cuenta historias, define un estilo y mantiene viva una parte esencial de la identidad cultural del Paraguay.