Artes visuales en relieve: ¿qué es la escultura?

A diferencia del dibujo o la pintura, que trabajan sobre una superficie plana, la escultura puede ser un volumen (como una estatua) o un relieve (cuando la imagen sobresale de una pared o una base).

Las esculturas se hacen principalmente de dos maneras: sumando material (modelar con arcilla, por ejemplo) o quitando material (tallar madera o piedra).

También existen técnicas como fundición (derretir metal y verterlo en un molde), ensamblaje (unir piezas) e instalación, cuando la obra transforma un espacio.

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Materiales más usados en la escultura

A lo largo de la historia, los artistas eligieron materiales según lo disponible y lo que querían expresar.

Los más comunes son piedra (mármol, granito), madera, arcilla (y cerámica), metales (bronce, hierro), yeso y, en tiempos recientes, cemento, resinas y objetos reciclados.

Algunos escultores famosos de distintas épocas

-En la Antigüedad, Fidias marcó el ideal clásico griego.

-En el Renacimiento, Miguel Ángel llevó la talla en mármol a un nivel extraordinario.

-En el siglo XIX, Auguste Rodin renovó el realismo y el movimiento.

-En el arte moderno, Constantin Brâncuși simplificó las formas hasta lo esencial.

-Y en el arte contemporáneo, Louise Bourgeois exploró emociones y recuerdos con obras impactantes.

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Algunos escultores del Paraguay

Paraguay también tiene escultores destacados en distintas épocas, como Hermann Guggiari, José Laterza Parodi, Gustavo Beckelmann, Hugo Pistilli, y más recientemente Juan Pablo Pistilli, Ingrid Seall y Roque Ardissone, por citar solo algunos.

Actividades para la clase

1. Caza de esculturas: sal o busca en fotos tres esculturas de tu ciudad. Describe material, tema y dónde están ubicadas.

2. Miniescultura: modela una figura pequeña en arcilla o plastilina y dibújala desde dos ángulos distintos.

3. Desafío reciclado: en grupos, arma una escultura con cartón, alambre y objetos reutilizados, pensando en equilibrio y estabilidad.