Formación Ética y Ciudadana Tercer Ciclo

Los derechos humanos: el trabajo infantil y el criadazgo

La retroalimentación es fundamental porque permite al estudiante identificar sus fortalezas y debilidades, aclarar expectativas, desarrollar estrategias para mejorar, y fomenta su autonomía y confianza.

21 de octubre de 2025 - 01:00

I. Investiga el concepto de:

1. Derechos humanos: ____________________________________________________

____________________________________________________

2. Explotación sexual comercial: ___________________________________________________

____________________________________________________

3. Trabajo infantil: ____________________________________________________

____________________________________________________

4. Criadazgo: ____________________________________________________

____________________________________________________

II. Expresa la manera en que se puede erradicar la explotación sexual comercial según cada aspecto.

1. Fortalecimiento legal

Reformas legislativas. ___________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Cooperación internacional. ___________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

2. Educación y sensibilización

Campañas de concienciación. ____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Iniciativas educativas. ___________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

3. Recursos y soporte

Centros de acogida y rehabilitación. ___________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Asistencia legal y psicológica. ___________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

III. Completa a qué aspectos corresponden las medidas que se podrían llevar a cabo para erradicar el trabajo infantil.

1. Políticas económicas y sociales

a. Implementar programas gubernamentales que ofrezcan apoyo económico a las familias en riesgo para reducir la necesidad del trabajo infantil.

____________________________________________________

b. Proveer becas y ayudas económicas para fomentar la asistencia escolar. Incentivos escolares.

____________________________________________________

2. Inspección y vigilancia

a. Aumentar la vigilancia e inspección de empresas para garantizar el cumplimiento de las leyes laborales.

____________________________________________________

b. Establecer mecanismos de informes periódicos para verificar el cumplimiento de reglamentos laborales en sectores vulnerables.

____________________________________________________

IV. Relaciona cada aspecto con las acciones que se pueden realizar para erradicar el criadazgo.

