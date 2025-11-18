Recomendaciones para unas fiestas de fin de año seguras

Al tener en cuenta estos consejos de seguridad, ayudarás a tu familia a disfrutar de las fiestas de una manera segura y mantener a sus miembros sanos y felices.

Decoración segura durante las fiestas

Algunas decoraciones navideñas pueden ser tóxicas. Debes estar pendiente de lo siguiente:

- Algunas plantas (como el muérdago, el acebo y el mirto) son tóxicas si se ingieren.

- Las lámparas decorativas contienen una sustancia química que es nociva en contacto con la piel o si se traga.

- Los espráis de espuma de nieve son peligrosos si se ingiere el polvo o si se rocían sobre los ojos o la piel.

Prevención de incendios

- Apaga las luces decorativas antes de salir de tu casa o de irte a dormir.

- Si usas un árbol artificial, asegúrate de que tenga la identificación de «retardante de llama».

- Mantén las velas encendidas lejos de los árboles de Navidad.

- Asegúrate de apagar las velas antes de irte a dormir.

- No sobrecargues los tomacorrientes eléctricos (tanto del interior como del exterior).

- Comprueba que los cables no estén pelados o dañados.

Seguridad con las comidas y bebidas

Durante la época de las fiestas de fin de año se cocina mucho; asegúrate de prevenir las quemaduras:

- Cocina en las hornallas posteriores siempre que sea posible y coloca las asas y los mangos de las ollas de manera que no sobresalgan de la cocina.

- Mantén siempre cerrada la puerta del horno.

- Mantén a los niños alejados del horno cuando cocines.

- Mantén los electrodomésticos para la cocina limpios a fin de prevenir incendios por la acumulación de grasa.

- Para prevenir las intoxicaciones alimentarias, pon en práctica la seguridad alimentaria. Lávate las manos, los utensilios, los platos y cualquier otro elemento que esté en contacto con carne cruda (incluyendo la carne de ave y la de pescado) y huevos crudos antes y después de cada uso. No contamines con carne cruda los platos donde vas a servir la comida.

- Conserva correctamente las sobras y caliéntalas bien antes de servirlas.

- Modera el consumo de alimentos y bebidas azucaradas, frituras y sal.

- Prefiere carnes a la parrilla, al horno o al vapor, y acompañas con ensaladas.

Seguridad vial

Los accidentes automovilísticos y las lesiones en niños aumentan durante época de las fiestas; por lo tanto:

- Asegúrate de que todos tengan bien puesto el cinturón de seguridad cuando viajen en automóvil.

- No conduzcas después de beber alcohol.

- Ten especial cuidado cuando viajes por la noche durante las fiestas como Nochebuena o Año Nuevo, cuando hay más casos de accidentes.

Otros consejos

- Hidratación. Beber agua en abundancia. Si se consumen bebidas azucaradas, hacerlo con moderación.

- Exposición al sol. Evitar la exposición prolongada a los rayos del sol y usar repelente de insectos, especialmente al aire libre.

- Cuidado con la violencia. Estar atentos a casos de maltrato o abuso sexual. Contactar a las autoridades competentes si se detecta alguna situación de riesgo.

- Juegos. Organizar actividades grupales divertidas, como adivinanzas o talentos ocultos, para pasar tiempo de calidad juntos.

- Recuerdos. Tomar un momento para recordar y agradecer a quienes ayudaron durante el año.

- Compromisos familiares. Priorizar los momentos en familia. Si hay presión de compromisos sociales, es mejor declinar cortésmente y posponerlos para otro momento.

Ten en cuenta estos prácticos consejos para pasar unas felices fiestas de fin de año.

¡Feliz Navidad y un próspero año 2026!

APRENDE MÁS

I. Cita algunas actividades que piensas realizar durante las fiestas de fin de año.

1. ___________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________

II. Enumera las medidas que podrías tomar para pasar las fiestas de fin de año de manera segura.

1. ___________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________