Recomendaciones para unas fiestas de fin de año seguras

La época de las fiestas de fin de año es un momento maravilloso, en especial para los niños. Pero también es una ocasión en la que pueden ocurrir accidentes y lesiones.

Al tener en cuenta estos consejos de seguridad, ayudarás a tu familia a disfrutar de las fiestas de una manera segura y mantener a sus miembros sanos y felices.

Decoración segura durante las fiestas

Algunas decoraciones navideñas pueden ser tóxicas. Debes estar pendiente de lo siguiente:

- Algunas plantas (como el muérdago, el acebo y el mirto) son tóxicas si se ingieren.

- Las lámparas decorativas contienen una sustancia química que es nociva en contacto con la piel o si se traga.

- Los espráis de espuma de nieve son peligrosos si se ingiere el polvo o si se rocían sobre los ojos o la piel.

Prevención de incendios

- Apaga las luces decorativas antes de salir de tu casa o de irte a dormir.

- Si usas un árbol artificial, asegúrate de que tenga la identificación de «retardante de llama».

- Mantén las velas encendidas lejos de los árboles de Navidad.

- Asegúrate de apagar las velas antes de irte a dormir.

- No sobrecargues los tomacorrientes eléctricos (tanto del interior como del exterior).

- Comprueba que los cables no estén pelados o dañados.

Seguridad con las comidas y bebidas

Durante la época de las fiestas de fin de año se cocina mucho; asegúrate de prevenir las quemaduras:

- Cocina en las hornallas posteriores siempre que sea posible y coloca las asas y los mangos de las ollas de manera que no sobresalgan de la cocina.

- Mantén siempre cerrada la puerta del horno.

- Mantén a los niños alejados del horno cuando cocines.

- Mantén los electrodomésticos para la cocina limpios a fin de prevenir incendios por la acumulación de grasa.

- Para prevenir las intoxicaciones alimentarias, pon en práctica la seguridad alimentaria. Lávate las manos, los utensilios, los platos y cualquier otro elemento que esté en contacto con carne cruda (incluyendo la carne de ave y la de pescado) y huevos crudos antes y después de cada uso. No contamines con carne cruda los platos donde vas a servir la comida.

- Conserva correctamente las sobras y caliéntalas bien antes de servirlas.

- Modera el consumo de alimentos y bebidas azucaradas, frituras y sal.

- Prefiere carnes a la parrilla, al horno o al vapor, y acompañas con ensaladas.

Seguridad vial

Los accidentes automovilísticos y las lesiones en niños aumentan durante época de las fiestas; por lo tanto:

- Asegúrate de que todos tengan bien puesto el cinturón de seguridad cuando viajen en automóvil.

- No conduzcas después de beber alcohol.

- Ten especial cuidado cuando viajes por la noche durante las fiestas como Nochebuena o Año Nuevo, cuando hay más casos de accidentes.

Otros consejos

- Hidratación. Beber agua en abundancia. Si se consumen bebidas azucaradas, hacerlo con moderación.

- Exposición al sol. Evitar la exposición prolongada a los rayos del sol y usar repelente de insectos, especialmente al aire libre.

- Cuidado con la violencia. Estar atentos a casos de maltrato o abuso sexual. Contactar a las autoridades competentes si se detecta alguna situación de riesgo.

- Juegos. Organizar actividades grupales divertidas, como adivinanzas o talentos ocultos, para pasar tiempo de calidad juntos.

- Recuerdos. Tomar un momento para recordar y agradecer a quienes ayudaron durante el año.

- Compromisos familiares. Priorizar los momentos en familia. Si hay presión de compromisos sociales, es mejor declinar cortésmente y posponerlos para otro momento.

Ten en cuenta estos prácticos consejos para pasar unas felices fiestas de fin de año.

¡Feliz Navidad y un próspero año 2026!

APRENDE MÁS

I. Cita algunas actividades que piensas realizar durante las fiestas de fin de año.

1. ___________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________

II. Enumera las medidas que podrías tomar para pasar las fiestas de fin de año de manera segura.

1. ___________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________