Tero ñemohenda: clasificación de los sustantivos en castellano y guaraní

Iporã ojeikuaa mba’éichapa oñemohenda ijysaja rupi.

Tero ñemohenda

Clasificación de los sustantivos

Ijysaja rupi

Por su morfología

Tero ijysajateĩva. Ha’e umi tero oguerekóva peteĩ ysaja año ojepuru hag̃ua.

Sustantivos uniformes. Son los que tienen una sola forma de uso.

Techapyrã/Ejemplos

Tero ijysajakõiva. Ha’e umi tero oguerekóva mokõi ysaja ojepuru hag̃ua. Peteĩva héra ysaja’ypy ha oñepyrũjepi tai t-pe, ha ambuéva katu héra ysajapuru ha oñepyrũ tai r-pe. Ko’ã tero apytépe oĩ umi ombohérava ñane pehẽnguépe.

Sustantivos biformes. Son los que tienen dos formas de uso.

El primero se denomina forma original y generalmente comienza con la letra t, el segundo se llama forma de uso y comienza con la letra r. Entre estos sustantivos se encuentran los miembros de la familia.

Techapyrã/Ejemplos

1. Ysaja’ypy:

Forma original o primitiva

Túva: padre.

Ta’ýra: hijo (del hombre).

Tajýra: hija (del hombre).

2. Ysajapuru:

Forma de uso o derivada

Ru: padre.

Ra’y: hijo (del hombre).

Rajy: hija (del hombre).

Tero ijysaja’apýva. Ha’e umi tero oguerekóva mbohapy ysaja ojepuru hag̃ua. Ko’ãvape pe ysaja’ypy oñepyrũkuaa t térã o-pe, ha umi mokõi ysajapuru katu oñepyrũjepi r peteĩva ha ambuéva h-pe.

Sustantivos triformes. Son los que tienen tres formas de uso.

Aquí la forma original puede comenzar con la letra t u o, y las dos formas de uso generalmente comienzan con la letra r, en el primer caso, y con h, en el otro caso. Entre estos sustantivos se encuentran las partes del cuerpo.

Tero ijysajarundýva. Ha’e umi oguerekóva irundy ysaja ojepuru hag̃ua. Koichagua terópe ysaja’ypy oñepyrũ t-pe, ha umi mbohapy ysajapurúgui mokõi oñepyrũ t ha h-pe. Ysajapuru mbohapyha katu oñepyrũkuaa ambue pundiépe.

Sustantivos cuatriformes. Son los que tienen cuatro formas de uso.

Aquí la forma original comienza con la letra t, y las tres formas de uso generalmente dos comienzan con la letra r y h, en el otro caso. La tercera forma de uso puede comenzar con otra consonante.

Fuente: GAMARRA, PAULINA C. (2022). Guarani maymávepe g̃uarã. Guaraní para todos. Diario ABC Color. Asunción, Paraguay.