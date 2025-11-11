Los sustantivos orales y nasales y las formas de los sustantivos en castellano y guaraní

I. Ehai mba’éichagua tero iñe’ẽpu’andu rupípa ko’ãva.
1. Ha’e umi tero oguerekóva ipype pu’ae tĩgua (ã - ẽ - ĩ - õ - ũ -ỹ), térã pundie tĩgua (g̃ - m - mb - n - nd - ng - nt – ñ). ________________________
2. Ha’e umi tero oguerekóva ipype pu’ae jurugua (a - e - i - o - u - y), térã pundie jurugua (ch - g - h - j - k - l - p - r - rr - s - t - v - puso). ____________________
II. Emongora papapy oguerekóva opa tero juruguáva.
1. Hai - chumbe - sevói - sy - ka’i.
2. Haihára - akãngyta - ky - oke - tupão.
3. Sevói - pyta - mbegue - sái - moñe’ẽrã.
4. Guarani - jaguarete - ko’ẽ - ao - heta.
5. Yvy - eíra - pira - apyka - ysyry.
III. Emongora papapy oguerekóva opa tero tĩguáva.
1. Kamisa - sójo - angu’a - túva - chamame.
2. Arai - kuã - mymba - syva - teko.
3. Ñanduti - kuimba’e - pysãpe - korasõ - kuñakarai.
4. Yvága - Tupa - tĩ - kuãirũ - mandyju.
5. Petỹ - tañykã - guéi - sái - tetyma.
VI. Ehai.
1. Irundy tero ijysajateĩva.
a. ____________________ ch. ____________________
ã. ____________________ e. ______________________
2. Mbohapy tero ijysajakõiva.
2. 1. Ysaja’ypy:
a. ________________ ã. ______________ ch. _____________
2.2. Ysajapuru:
a. ________________ ã. ______________ ch. _____________
Fuente: Gamarra, Paulina C. (2022). Guarani maymávepe g̃uarã. Guaraní para todos. Diario ABC Color. Asunción, Paraguay.