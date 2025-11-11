Guarani Tercer Ciclo
11 de noviembre de 2025 - 01:00

Los sustantivos orales y nasales y las formas de los sustantivos en castellano y guaraní

Jehechajey
JehechajeyArchivo, ABC Color

Los sustantivos uniformes, biformes, triformes y cuatriformes

I. Ehai mba’éichagua tero iñe’ẽpu’andu rupípa ko’ãva.

1. Ha’e umi tero oguerekóva ipype pu’ae tĩgua (ã - ẽ - ĩ - õ - ũ -ỹ), térã pundie tĩgua (g̃ - m - mb - n - nd - ng - nt – ñ). ________________________

2. Ha’e umi tero oguerekóva ipype pu’ae jurugua (a - e - i - o - u - y), térã pundie jurugua (ch - g - h - j - k - l - p - r - rr - s - t - v - puso). ____________________

II. Emongora papapy oguerekóva opa tero juruguáva.

1. Hai - chumbe - sevói - sy - ka’i.

2. Haihára - akãngyta - ky - oke - tupão.

3. Sevói - pyta - mbegue - sái - moñe’ẽrã.

4. Guarani - jaguarete - ko’ẽ - ao - heta.

5. Yvy - eíra - pira - apyka - ysyry.

III. Emongora papapy oguerekóva opa tero tĩguáva.

1. Kamisa - sójo - angu’a - túva - chamame.

2. Arai - kuã - mymba - syva - teko.

3. Ñanduti - kuimba’e - pysãpe - korasõ - kuñakarai.

4. Yvága - Tupa - tĩ - kuãirũ - mandyju.

5. Petỹ - tañykã - guéi - sái - tetyma.

Jehechajey

VI. Ehai.

1. Irundy tero ijysajateĩva.

a. ____________________ ch. ____________________

ã. ____________________ e. ______________________

2. Mbohapy tero ijysajakõiva.

2. 1. Ysaja’ypy:

a. ________________ ã. ______________ ch. _____________

2.2. Ysajapuru:

a. ________________ ã. ______________ ch. _____________

Fuente: Gamarra, Paulina C. (2022). Guarani maymávepe g̃uarã. Guaraní para todos. Diario ABC Color. Asunción, Paraguay.