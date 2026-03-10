Elaboración de vorí vorí en guaraní

I. Emaña ta’ãngáre ha ere mba’épa rehecha.
II. Emoñe’ẽ ko ñe’ẽpoty.
Ñapu’ãke mitã
ñamoĩ ytaku,
ta’imimói avati,
morotĩvakena.
Topupu sapy’a,
jaisu’u, ñaha’ã,
aníke ichipa.
Yvytu toipeju,
ñamokã, taipiru,
jajoso taiku’i
angu’ápe ojovái
toiko ñembiso,
ñembiso jeguaka,
toĩmba hu’itĩ
yrupẽ jagueru,
ñambogua taipotĩ
rora topyta
vori ári ğuarã:
kambýre ja’u
mbarete tome’ẽ.
Hu’itĩ taijaty
vorirã memete,
kesu, avati,
ñandy ha juky.
Ryguasu rykuere
jaiporu jehe’a,
tahe’õ ha tahe.
Kuã apy tojuasa,
toikytĩ, tojopy
apu’a joaite,
mbaipýnteke ani
vorígui oikopa.
Ha pe amogotyove
japepo topupu,
ryguasu tombojy.
Hu’ũmbávo ho’o
vori tajaity
topupu oñondive
tojypa pya’ete,
tovevúi, topu’ã,
tahaku, jaipeju.
Voríma ja’u,
ja’úke vori,
vorínteko he.
Ñe’ẽndy
1. Hu’itĩ: harina.
2. Yrupẽ: colador.
3. Mbogua: colar, cernir.
4. Mbarete: fuerza.
5. Kuã apy: yema del dedo.
6. Japepo: olla.
7. Pya’ete: rápido.
8. Ho’o: su carne.
9. Oñondive: juntos.
10. He: rico, delicioso.
III. Embojoaju.
1. Ñapu’ãke mitã. (______) Que se ablande el maíz.
2. Ñamoĩ ytaku. (______) Que sea el blanco.
3. Ta’imimói avati. (______) Que no se ablande de más.
4. Morotĩvakena. (______) Que hierva un rato.
5. Topupu sapy’a. (______) Mordamos, probemos
6. Jaisu’u, ñaha’ã. (______) Levantémonos, niños.
7. Aníke ichipa. (______) En el mortero frente a frente.
8. Yvytu toipeju. (______) Que el viento sople.
9. Ñamokã, taipiru. (______) Sequemos, que se desidrate.
10. Angu’ápe ojovái. (______) Pongamos agua caliente.
IV. Emongurusu mba’emba’épa reikotevẽ rejapo hag̃ua vori vori
Kumanda - kesu - pakova - avati - aramirõ - juky - asuka-ryguasu rupi’a - ryguasu rykuere - arro - ñandy - mbusia
V. Eiporavo ha ehai mba’éichapa oje’e guaraníme.
taipotĩ - tahe - tahe’õ - toiko - toĩmba - toikytĩ - tojopy - tojuasa - tome’ẽ - topyta
1. Que haya todo:
2. Que haya:
3. Que esté limpio/a:
4. Que se quede:
5. Que esté húmedo/a:
6. Que esté rico/a:
7. Que se crucen:
8. Que corte:
9. Que apriete
10. Que dé/den:
VI. Ehai mba’éichapa oje’e castellano-pe.
1. Topupu:
2. Tombojy:
3. Tovevúi:
4. Topu’ã:
5. Tahaku:
6. Jaipeju:
7. Jaiporu:
8. Jehe’a:
9. Amogotyove:
10. Hu’ũmbávo: