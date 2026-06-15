Día de San Juan en guaraní

Lea más: San Juan Ára
Kóva ou ymaite guive oñemomorã hag̃ua San Juan Bautista réra.
Paraguáipe ko ára jave oiko peteĩ aty guasu orekóva jepokuaa, jeroky, purahéi ha tembi’u héva.
Ko ára jave heta tapicha oñembyaty ogayguakuéra ha angirũnguéra ndive.
Ojejapo umi ñembosarái yma guare, umíva apytépe oĩ carrera vosa, kambuchi jejoka, yvyra sỹi, pelota tata ha tata ári jehasa, ambue apytépe.
Ko’ã ñembosarái omoheñói vy’a ha omombarete joaju tapichakuéra apytépe.
Avei San Juan-pe ojejapo heta tembi’u Paraguái rehegua.
Oje’u mbeju, pajagua mascada, chipa asador, pastel mandi’o ha ryguasu ka’ẽ.
Ko’ã tembi’u niko oĩva’erã ko árape, ha hetaiterei tapicha ovy’a ha ohasa porã ojapo aja ko’ ã mba’e hetereíva.
Purahéi ha jeroky avei ojejuhu ko vy’aguasúpe.
Oñehendu polka paraguaya ha guarania.
Mitãnguéra ha kakuaakuéra opurahéi ha ojeroky oñondivepa.
Kóva omombarete ñande rekotee ha ñane rembiapo yma guare.
San Juan Ára ñanepytyvõ ñamomorã hag̃ua ñande jepokuaa, ñande purahéi, ñane rembi’u ha ñane ñembosarái.
Upévare iporã ñañangareko ha ñamombarete ko ára ani hag̃ua okañy araka’eve.
Ñe’ẽndy
1. Vy’aguasu: festival, fiesta.
2. Oñemomorã: se celebra.
3. Jepokuaa: costumbre.
4. Ogayguakuéra: familiares.
5. Ñembosarái: juegos.
6. Joaju: unión.
7. Kakuaakuéra: los adultos.
8. Upévare: Por eso.
9. Okañy: se pierda.
10. Araka’eve: nunca.
I. Embohovái ko’ã porandu.
1. Araka’épa oñemomorã San Juan?
2 . Emombe’u mbohapy ñembosarái ojejapóva ko árape.
3. Emombe’u mokõi tembi’u oje’úva ko aretépe.
II. Emongora tai oĩ porãva.
1. Mba’e jasýpepa San Juan Ára oñemomorã.
a. Jasyrundy
ã. Jasypoteĩ
ch. Jasykõi
2. Mba’épa peteĩ ñembosarái San Juan rehegua?
a. Carrera vosa
ã. Mangapy
ch. Tuka’ ẽ kañy
3. Mba’épa peteĩ tembi’u San Juan rehegua?
a. So’o apu’a
ã. Mbujape he’ ẽ
ch. Mbeju
III. Añete térã Japu (A/J).
1. ______ Mbeju ha pastel mandi’o tembi’u San Juan rehegua.
2. ______ San Juan Árape ndaipóri purahéi.
3. ______ Heta tapicha oñembyaty oñondive.
4. ______ Ko ára omombarete ñande jepokuaa.
IV. Emyenyhẽ tenda nandi.
1. Paraguáipe ko ára jave oiko peteĩ _____________.
2. Mbeju ha pajagua mascada ha’e _____________.
3. Mitãnguéra ovy’a umi _________________ rehe.
4. Polka paraguaya ha guarania ha’e ____________.
V. Embojoaju porã.
1. San Juan _____Tembi’u
2. Mbeju _____Ára
3. Polka paraguaya _____Purahéi
4. Carrera vosa _____Ñembosarái
VI. Emoha’ã umi mba’e ohechaukáva mba’éichapa ojegueromandu’a San Juan nde távape.