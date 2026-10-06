Diálogo sobre el sistema solar en guaraní

Mbo’ehára: Mba’éichapa peime, temimbo’ekuéra. Ko’ápe ningo jaguerekohína peteĩ mba’e iporãva jahecha hag̃ua: ñande kuarahy ypykatu (sistema solar). Peikuaápa mba’épa oĩ ipype.
Profesora: ¿Cómo están, alumnos? Aquí tenemos algo hermoso para ver: nuestro sistema solar. ¿Saben qué hay en él?
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Lui: Mba’éichapa, mbo’ehára. Che aikuaa oĩha ipype pe Kuarahy (Sol) mbytépe, ha ambue yvorakuéra (planetas) ojeréva hese.
Luis: ¿Cómo estás, profesora? Yo sé que en él está el Sol en el medio, y los planetas girando alrededor de él.
Mbo’ehára: ¡Upeichaite, Lui! Upéicha yvorakuéra oñembojoaju tuicha mbaretépe Kuarahy ndive. Ha ndéve, Anai, mba’e yvóra piko nembohoryve?
Profesora: ¡Correcto, Luis! Así los planetas se unen con gran fuerza al Sol. Y a ti, Anahí, ¿qué planeta te llama más la atención?
Anai: Chéve ningo ñande Yvy (Tierra) yvóra iporãvéva, jaguerekohaguére pype y ha tekove. Ha avei pe Jasy (Luna) ojeréva ñanderehe.
Anahí: Para mí nuestro planeta Tierra es el más hermoso, porque en él tenemos agua y vida. Y también la Luna que gira alrededor de nosotros.
Mbo’ehára: Añetete upéa, Anai. Ñande Yvy ningo ha’e peteĩ yvóra iporãitereíva. Ha nde, Vito, reikuaapiko mba’éichapa héra pe yvóra tuichavéva.
Profesora: Eso es verdad, Anahí. Nuestra Tierra es un planeta muy hermoso. Y tú, Victoriano, ¿sabes cómo se llama el planeta más grande?
Vito: ¡Hée, mbo’ehára! Pe tuichavéva héra Júpiter, ha upe iporãmbajepéva ijerére oguerekóvagui katu Saturno, ikuãirũ guasúre.
Victoriano: ¡Sí, profesora! El más grande se llama Júpiter, y el que es sumamente hermoso por lo que tiene a su alrededor es Saturno, por su gran anillo.
Vocabulario / Ñe’ẽndy
1. Mbo’ehára: profesor/a / maestro/a.
2. Temimbo’e: alumno/a / Estudiante.
3. Kuarahy ypykatu: sistema solar.
4. Kuarahy: Sol.
5. Yvóra: planeta.
6. Yvy: Tierra.
7. Jasy: Luna.
8. Kuãirũ: anillo.
9. Mbyja: estrella.
10. Tekove: vida.
I. Embohovái ko’ã porandu. Responde estas preguntas.
1. Mba’érepa oñomongeta hikuái pe mbo’ehao kotýpe? ¿Sobre qué conversan en el aula?
2. Mba’épa ojepy’amongeta Anai Yvy rehe. ¿Qué piensa Anahí sobre la Tierra?
3. Mba’e yvóra rehépa Vito he’i orekoha peteĩ kuãirũ guasu? ¿Qué planeta dice Victoriano que tiene un gran anillo?
II. Eiporavo tai oĩ porãva. Selecciona la letra correcta.
1. Mba’épa oĩ pe Kuarahy ypykatu mbytépe? ¿Qué está en el centro del sistema solar?
a) Jasy
ã) Kuarahy
ch) Yvy
2. Mávapa ha’e pe yvóra tuichavéva. ¿Cuál es el planeta más grande.
a) Saturno
ã) Yvy
ch) Júpiter
3. Mba’éicha oñembohéra “planeta” guaraníme? ¿Cómo se dice «planeta» en guaraní?
a) Yvóra
ã) Kuãirũ
ch) Tekove