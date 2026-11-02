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Guarani Tercer Ciclo
03 de noviembre de 2026 - 01:00

Fútbol a la tardecita en guaraní - Ñembosarái ka’aruete

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GENTILEZA

Mitãnguéra oñembyaty ka’aruete oñembosarái hag̃ua mangapy.

Por Prof. Mag. Paulina Gamarra
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Ikatu reiporu ko’ã ñe’ ẽ: Mba’éichapa – Jaha – Ñañembosarái – Mangapy – Jaiporavo – Ochuta – Anichéne – Jeja’o – Ipochy – Mba’e jajapóta – Kuñakarai – Mitã – Jerure – Vakapipopo – Aguyje – Porãite.

Lea más: La importancia del juego en guaraní - Ñembosarái

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Ñe’ẽndy

1. Mba’éichapa: ¿Cómo estás/están?

2. Jaha: Vamos.

3. Ñañembosarái: A jugar.

4. Mangapy: Fútbol.

5. Jaiporavo: Elegimos.

6. Ochuta: Chutar.

7. Anichéne: No puede ser.

8. Jeja’o: Reto.

9. Ipochy: Se enojó/ se enojaron.

10. Mba’e jajapóta: ¿Qué vamos a hacer?

11. Jerure: Pedir.

12. Vakapipopo: Pelota.

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