Fútbol a la tardecita en guaraní - Ñembosarái ka’aruete

Ehai mba’épa ikatu he’i hikuái.
Ikatu reiporu ko’ã ñe’ ẽ: Mba’éichapa – Jaha – Ñañembosarái – Mangapy – Jaiporavo – Ochuta – Anichéne – Jeja’o – Ipochy – Mba’e jajapóta – Kuñakarai – Mitã – Jerure – Vakapipopo – Aguyje – Porãite.
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Ñe’ẽndy
1. Mba’éichapa: ¿Cómo estás/están?
2. Jaha: Vamos.
3. Ñañembosarái: A jugar.
4. Mangapy: Fútbol.
5. Jaiporavo: Elegimos.
6. Ochuta: Chutar.
7. Anichéne: No puede ser.
8. Jeja’o: Reto.
9. Ipochy: Se enojó/ se enojaron.
10. Mba’e jajapóta: ¿Qué vamos a hacer?
11. Jerure: Pedir.
12. Vakapipopo: Pelota.