El gobierno de Hernando Arias de Saavedra, nuestro primer gobernador criollo

La orden de San Ignacio de Loyola

La Compañía de Jesús —que conocemos como la orden de los jesuitas— fue fundada por Ignacio de Loyola y confirmada por el papa en el año 1540. La rigurosa preparación y disciplina de sus miembros, el orden jerárquico existente entre ellos y los profundos estudios a que se dedicaban prepararon a un conjunto de hombres que en pocos años se destacaron en los territorios donde desarrollaban su misión. En América extendieron su acción desde Canadá y Alaska hasta el Brasil y la Patagonia.

Lea más: El gobierno colonial de Hernando Arias de Saavedra

Los jesuitas llegan al Paraguay

El gobernador del Paraguay, Hernandarias, fue el impulsor de la llegada de los misioneros jesuitas con el fin de misionar en las zonas del Guairá y el Paraná. Se estableció también que los indígenas reducidos no serían obligados al servicio personal ni pagarían tributo durante los primeros diez años después de su conversión.

En 1609 se inició la fundación de las reducciones jesuíticas. La primera fue San Ignacio Guazú, a fines de 1609, a la que siguieron Encarnación de Itapúa, Concepción, San Nicolás, San Javier y Yapeyú, entre otras.

Enfrentando dificultades en las misiones

Las misiones fundadas afrontaron una gran dificultad: el ataque de los bandeirantes o paulistas, provenientes de las colonias portuguesas en América —actualmente Brasil— atacaban las misiones y llevaban cautivos a muchos indígenas para trabajar como esclavos en las plantaciones de caña de azúcar. Por ello, los jesuitas se organizaron militarmente y con un permiso especial pudieron fabricar armas y entrenar a los indígenas en su uso para poder defenderse.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los pueblos de las misiones y las ruinas jesuíticas

Lo que en el pasado constituyó la provincia jesuítica del Paraguay —territorio que ocupaba gran parte de la región Oriental del Paraguay, suroeste de Brasil y noreste de Argentina— cuenta hasta la actualidad con las ruinas de lo que fueron las misiones, como Trinidad y Jesús en Paraguay. Actualmente son consideradas patrimonio de la humanidad.

APRENDER MÁS

A continuación, te presentamos una lista de los sitios en los cuales se encuentran restos materiales de las reducciones jesuíticas. Indaga dónde se encuentran y localiza en el mapa del Paraguay:

Ruinas de Jesús de Tavarague

Ruinas de Santísima Trinidad

Ruinas de San Cosme y Damián

Museo de Arte Sacro San Ignacio

Fuente: Historia y Geografía 7.° grado. (2012) Asunción: Editorial en Alianza.