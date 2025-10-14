Primeras exploraciones españolas en el actual territorio paraguayo

Buscando un paso descubrieron un río. La primera escala en el recorrido: el Río de la Plata

Una de las búsquedas más importantes fue la de un paso que pueda comunicar el océano Atlántico con el Pacífico, para así concretar el proyecto de Colón de dar la vuelta al mundo navegando hacia el oeste. En dicha búsqueda, Juan Díaz de Solís descubrió en 1516 un ancho río que por su aspecto lo nombra Mar Dulce —actualmente Río de la Plata—. No encontró un paso, pero abrió una puerta de entrada para ingresar al corazón de América del Sur, a nuestro territorio, Paraguay.

Lea más: Los españoles llegan al territorio de los guaraníes (1)

Llegaron caminando y en barco. Los primeros europeos en pisar el territorio

Los primeros europeos en atravesar el actual Paraguay fueron Alejo García y Sebastián Gaboto. Alejo García, quien formó parte de la expedición de Juan Díaz de Solís, naufragó al intentar regresar a España en las costas de Santa Catalina —Brasil—. Allí, un grupo de guaraníes le hablaron de enormes riquezas hacia el oeste, y decidió ir en su búsqueda. Atravesó el actual sur de Brasil y Paraguay caminando en dirección oeste en 1524.

Años más tarde, el navegante Sebastián Gaboto tenía órdenes de realizar el mismo viaje de Magallanes y rodear Sudamérica, sin embargo, las leyendas de la «Sierra del Plata» fueron más fuertes e ingresó por el Río de la Plata, navegó hacia el norte por el río Paraná y continuó por el río Paraguay pasando muy cerca de nuestra actual capital. Sebastián Gaboto se convirtió en el segundo europeo en atravesar el territorio que luego se llamó Paraguay, en 1528.