¡Preparados para el último tramo! Técnicas de estudio

Introducción: el espacio y el tiempo adecuados para el estudio

Cada uno tiene un lugar especial en el cual se puede concentrar más para poder estudiar en forma. Considera algunos de estos aspectos para tener en cuenta a la hora de buscar un espacio para el estudio:

a. Al buscar un sitio donde estudiar, asegúrate que la iluminación sea adecuada para que la lectura no canse por demás la vista y te permita estudiar el tiempo necesario.

b. Antes de iniciar el proceso de estudio, asegúrate de tener todos los materiales necesarios cerca, para evitar distracciones.

c. Establece tus propios tiempos de estudio. Cada uno tiene un tiempo particular de concentración. Establece el tuyo y también incorpora tiempos de descanso intermedios.

d. Organiza con un calendario el tiempo que necesitas para preparar cada materia.

Técnicas de estudio para los temas de historia

- Subrayar lo importante: cuando utilizas libros o fotocopias, este es uno de los primeros pasos para estudiar. Puedes utilizar diversos colores inclusive para destacar ideas principales y secundarias; o por cada tema en especial un color diferente. También es muy importante el glosario, averiguar el significado de todos los términos que desconoces a fin de poder llegar a una mejor comprensión del tema.

- Mapas mentales y esquemas: cualquiera de estas técnicas es válida a la hora de estudiar. Con el mapa mental tienes la posibilidad de organizar lo que estudiaste según tu propia comprensión del tema, mientras que los esquemas son más organizados y deben seguir la estructura lógica del tema a ser estudiado.

- Fichas de estudio: son ideales para preparar diversos temas. En cada ficha además del tema debes incluir los datos claves, fechas y nombres, también puedes incluir imágenes. Estas fichas son excelentes cuando debes memorizar algunos datos importantes.

- Líneas del tiempo o cronologías: definitivamente las estrellas de historia son las líneas de tiempo y las cronologías. En ambos casos su elaboración te ayuda no solo a recordar fechas y nombres importantes, sino que también algo fundamental que es la secuencia de hechos que ocurrieron. Es una excelente herramienta para memorizar y ayudar luego a la comprensión de los temas a estudiar.

APRENDE MÁS

Selecciona cuatro temas diferentes de tu temario de examen. Para cada uno de los temas aplica una de las técnicas. Luego evalúa tú mismo cuál es la mejor para ti. ¡Éxitos en este tramo final del año académico!