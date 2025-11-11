Fiestas de fin de año y viajes al interior del país

Una clasificación básica de los circuitos turísticos en nuestro país

La naturaleza propia del territorio paraguayo, separada en dos realidades, al oeste y al este del río Paraguay hace que en un mismo territorio se encuentren circuitos turísticos opuestos e igualmente atractivos. Por ello una primera clasificación corresponde al turismo por regiones: turismo en la región Occidental o Chaco y turismo en la región Oriental.

Por otro lado, podemos establecer otras dos categorías en cada una de las regiones: turismo de naturaleza, turismo rural o de estancia y turismo histórico. Si bien ambos estilos de turismo son compatibles, existen intereses diversos que apuntan a una u otra forma de turismo.

El turismo en el Chaco paraguayo

El Chaco paraguayo, con su agreste naturaleza atrae a gran cantidad de turistas a este inmenso territorio que contiene paisajes rebosantes de vida natural: palmares, lagunas y densos bosques componen gran parte de los atractivos. El Chaco paraguayo cuenta con gran cantidad de parques nacionales y reservas privadas que favorecen el turismo de naturaleza. El turismo rural en el Bajo Chaco y Chaco Central encuentra un lugar privilegiado en esta zona. Pero no menos importante es el turismo histórico, puesto que existen numerosos sitios históricos de interés, por un lado, las colonias menonitas que nos cuentan su propia historia en interesantes museos, y por otro, los diversos fortines de la época de la Guerra del Chaco.

El turismo en la región Oriental

Cada uno de los departamentos de la región Oriental del país cuenta con atractivos para desarrollar el turismo de naturaleza. Por ejemplo, en el departamento de Concepción se encuentran varias áreas silvestres protegidas y reservas naturales privadas. Otro ejemplo, el parque nacional Paso Bravo en las serranías de San Luis, presenta una variada flora, bosque en galería y animales silvestres. También la reserva natural privada Cerrados del Tagatiyá ofrece un gran atractivo turístico.

Uno de los circuitos más conocidos a nivel internacional es el denominado como La Ruta Jesuítica, que ofrece valiosos patrimonios, conformados por los museos y restos materiales de las Misiones Jesuíticas del Paraguay.

Pypore, la Huella Franciscana, es otra de las propuestas turísticas muy cercana a la capital del país, y en este recorrido se destaca la Iglesia de Yaguarón, un verdadero baluarte del arte barroco hispano guaraní, de un incalculable valor histórico y artístico.