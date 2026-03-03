Historia y Geografía Tercer Ciclo
03 de marzo de 2026 - 01:00

Los conocimientos previos antes de iniciar el año escolar

Un poco sobre geografía general, continentes, océanos, puntos cardinales y líneas imaginarias.- Al iniciar un nuevo año escolar, es muy importante poder reconocer bien aquellos conocimientos que fuimos adquiriendo en el nivel anterior, para poder ir incorporando los nuevos en este año escolar, mientras vamos desarrollando las competencias y capacidades propias de la materia Historia y Geografía. Hoy te proponemos algunas actividades que sirven para verificar los conocimientos previos y repasar un poco geografía general.

Por Prof. Lic. Viviana Paglialunga

APRENDE MÁS

A continuación, te presentamos una serie de ejercicios para resolver. El primer paso es tratar de resolverlos solo utilizando tus conocimientos. Luego, autoevalúa tus ejercicios y sabrás qué contenidos debes reforzar. Como cierre, un ejercicio de todos los elementos que debes manejar para poder resolver los problemas planteados.

a. Parea cada uno de los nombres de los continentes con sus respectivos «récord».

Parea cada uno de los nombres de los continentes con sus respectivos «récord».
Parea cada uno de los nombres de los continentes con sus respectivos «récord».

b. Responde:

¿Falta algún continente? _____________________________________________

¿Cuál continente falta? _______________________________________________

¿Recuerdas el nombre de un país que esté en este continente?

________________________________________________________________________

c. Pasajero del mundo.

(Ubicación espacial y secuencia de movimiento)

- Imagina que un avión sale del aeropuerto de Asunción, y se dirige hacia el este:

¿Qué océano cruza?___________________________________________________

¿A qué continente llega?______________________________________________

- Ahora, el vuelo parte del aeropuerto de Lima, y se dirige al oeste:

¿Qué océano cruza?__________________________________________________

¿A qué continente llega?______________________________________________

- Si un avión sale de Buenos Aires y se dirige a Canadá:

¿Qué dirección debe tomar?__________________________________________

¿Qué paralelos atraviesa?____________________________________________

¿Atraviesa algún meridiano?_________________________________________

- Si un avión sale de Londres y se dirige a Asunción:

¿Qué dirección debe tomar?__________________________________________

¿Qué paralelos atraviesa?____________________________________________

¿Atraviesa algún meridiano?__________________________________________