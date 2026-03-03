Los conocimientos previos antes de iniciar el año escolar

APRENDE MÁS

A continuación, te presentamos una serie de ejercicios para resolver. El primer paso es tratar de resolverlos solo utilizando tus conocimientos. Luego, autoevalúa tus ejercicios y sabrás qué contenidos debes reforzar. Como cierre, un ejercicio de todos los elementos que debes manejar para poder resolver los problemas planteados.

a. Parea cada uno de los nombres de los continentes con sus respectivos «récord».

b. Responde:

¿Falta algún continente? _____________________________________________

¿Cuál continente falta? _______________________________________________

¿Recuerdas el nombre de un país que esté en este continente?

________________________________________________________________________

c. Pasajero del mundo.

(Ubicación espacial y secuencia de movimiento)

- Imagina que un avión sale del aeropuerto de Asunción, y se dirige hacia el este:

¿Qué océano cruza?___________________________________________________

¿A qué continente llega?______________________________________________

- Ahora, el vuelo parte del aeropuerto de Lima, y se dirige al oeste:

¿Qué océano cruza?__________________________________________________

¿A qué continente llega?______________________________________________

- Si un avión sale de Buenos Aires y se dirige a Canadá:

¿Qué dirección debe tomar?__________________________________________

¿Qué paralelos atraviesa?____________________________________________

¿Atraviesa algún meridiano?_________________________________________

- Si un avión sale de Londres y se dirige a Asunción:

¿Qué dirección debe tomar?__________________________________________

¿Qué paralelos atraviesa?____________________________________________

¿Atraviesa algún meridiano?__________________________________________