Geografía e Historia… las ciencias sociales en el tercer ciclo

Los orígenes de la geografía

Como muchos de los nombres de las ciencias que estudiamos en la actualidad, el nombre geografía deriva del griego geographeîn, que hace referencia a la actividad cuyo objetivo consistía en representar gráficamente la imagen de la Tierra (gê) y la representación gráfica de la misma. (dià graphês).

Textos muy antiguos, de los babilonios, asirios y egipcios mencionan viajes a tierras lejanas, rutas de caravanas de comercio o viajes de conquista. Todos estos relatos, de una u otra manera, hacen referencia a los espacios geográficos en los que vivían los pueblos y, por lo tanto, hacen también referencia al conocimiento de ese espacio. Es así como y de manera práctica, y atendiendo a las necesidades de cada época, las descripciones de los viajes, de las rutas y de los pueblos antiguos se fueron organizando con el tiempo hasta hacer que ese cúmulo de conocimientos se transforme en una ciencia.

Lea más: Un espacio geográfico con una historia particular

La historia de la historia

Desde la antigüedad hubo personas encargadas del registro escrito de diferentes sucesos. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, los escribas eran altos funcionarios al servicio del faraón (máxima autoridad) y encargados de realizar toda la documentación perteneciente a cuestiones del Estado. Gracias a los documentos escritos por los escribas, se pudo reconstruir gran parte de la historia del antiguo Egipto.

Sin embargo, el oficio de historiador es el de escribir sobre los hechos del pasado, utilizando las fuentes de la historia. En particular, el conocido como el «padre de la Historia» es el historiador griego Heródoto. Escribió sobre hechos importantes de su tiempo y también sobre hechos del pasado, recogiendo datos en numerosos viajes. Su obra es conocida como «Los 9 libros de la historia».

Lucien Febvre, un reconocido historiador, define a la historia como una necesidad de la humanidad, en la que cada grupo humano busca dar valor a los hechos del pasado y esto ayuda a comprender el presente. Con el tiempo el estudio del pasado fue adoptando sus propios métodos y técnicas y es así como la historia se convirtió en una ciencia que estudia en profundidad los acontecimientos del pasado, y es esta una de las razones fundamentales que nos permiten afirmar que es una ciencia.

El método científico en la historia

A diferencia de otras ciencias (como las ciencias naturales o las ciencias exactas) la historia no produce leyes científicas. ¿Por qué razón? Simplemente porque no se puede repetir el pasado como si fuera un experimento de laboratorio o una fórmula matemática. Y aunque muchas frases juegan con la definición de la historia, los hechos del pasado son irrepetibles, nunca se repetirán de la misma forma porque no se pueden repetir las mismas circunstancias. Por esta razón la construcción del conocimiento histórico se basa principalmente en las fuentes.

Aprende más

1. «El porqué de la ciencia»

Según el último apartado del texto, ¿cuál es la razón principal por la que la historia no puede producir leyes científicas como lo hacen las matemáticas o la química? Explícalo utilizando el concepto de «laboratorio» que menciona el autor.

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

2. «Definición en cadena»

Redacta un párrafo de entre cuatro y seis líneas donde expliques la relación entre el origen de la geografía (los viajes y rutas) y la utilidad de la historia según Lucien Febvre (comprender el presente). Observación. Intenta usar conectores como «por lo tanto», «mientras que» o «de esta manera».

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________