Día del Indio Americano: la sociedad hispanoamericana durante la colonia

Las fechas internacionales, como el Día del Indio Americano, apuntan a ser más conscientes de nuestra sociedad americana, una sociedad que se debe sustentar en el respeto a la identidad de todos los pueblos que habitan en los distintos rincones de nuestro extenso continente.

La formación de un mosaico

El período conocido como historia colonial en Hispanoamérica abarca desde la llegada de los primeros españoles al continente (1492), hasta el inicio de los procesos de independencia que se producen entre 1810 y 1824. Durante este período la sociedad tenía características propias, conformada en primer lugar por los pueblos originarios, a los que se sumaron el elemento conquistador, el europeo y también la cultura africana, producto de la esclavitud forzada de africanos como mano de obra para las colonias.

De esta manera, los diferentes elementos culturales se fueron integrando, de diferentes maneras y en diferentes niveles. Desde el inicio del proceso de conquista y colonización, fueron tres grandes grupos culturales que se encontraron en territorio americano:

a. Los pueblos originarios: millones de habitantes de los pueblos originarios distribuidos en todo el continente, y pertenecientes a diversas etnias, cada una con su propio idioma, tradiciones y cultura. Existían imperios, tribus, señoríos y estados complejos que coexistían con pueblos de agricultura incipiente, y otros que permanecían en un estilo de vida nómada, de cazadores recolectores.

b. Los europeos conquistadores, en este caso españoles, con sus propias características culturales puesto que España era un mosaico de realidades culturales, pero con unidad lingüística, es decir, el idioma.

c. Los africanos traídos como esclavos, capturados en África, arrancados de sus tierras, comercializados como mercancías tanto en forma legal como ilegal, eran traídos a la fuerza al continente como mano de obra.

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Con base en los grupos culturales y al dominio de los europeos sobre los pueblos originarios, la sociedad colonial hispanoamericana se estructuró según el origen racial de las personas; los españoles, americanos o criollos, mestizos; los indígenas; los mulatos, pardos y los esclavos.

Llegada la independencia de los diversos Estados americanos, los grupos indígenas no vieron mejorada su situación. A pesar de tener una mayor participación, inclusive en las independencias, su condición continuó en la mayoría de los Estados casi sin alteraciones con respecto a la época colonial.

En la actualidad, la situación de muchas comunidades de pueblos originarios es todavía precaria. Por esta razón, esta fecha nos recuerda la importancia de preservar toda la riqueza cultural acumulada desde siglos, celebramos su existencia y reforzamos la necesidad de reconocer a los pueblos originarios en su derecho a ser, a pertenecer y a ser reconocidos en su identidad.