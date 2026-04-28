Los virreinatos españoles en América

Los primeros virreinatos en América

Desde que los españoles llegaron y tomaron posesión de los territorios americanos en nombre del reino de España, se encargaron en organizar la forma en que administrarían y gobernarían dichos territorios. Desde el inicio, la corona española decidió que estos territorios tendrían gobiernos importantes, puesto que por la distancia necesitaban representantes del rey que tomaran las decisiones que afectaban a esas tierras. Los virreinatos fueron los órganos políticos y administrativos más importantes de la América española, en los que se designaba a un virrey para que gobernase en nombre de la corona. El virrey poseía atribuciones administrativas, militares, judiciales y financieras.

Los primeros virreinatos en crearse fueron el virreinato de Nueva España en 1535 (que abarcó México y América Central) y el Virreinato del Perú en 1542 (que se ubicó en toda América del Sur a excepción de los territorios ocupados por los portugueses). Mientras que el virreinato de Nueva España organizó, en gran medida, el espacio de influencia del Imperio azteca, el virreinato del Perú hizo lo mismo con el territorio ocupado por el Imperio inca. Y esto no es casualidad, los españoles decidieron erigir sus primeras capitales y virreinatos en lugares geográficos donde se habían ya desarrollado grandes civilizaciones y, por lo tanto, contaban con infraestructura y avances que les sirvieron para el inicio de la ocupación del territorio.

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Las reformas borbónicas y los nuevos virreinatos

La dinastía de los Borbones, que ocupó el trono de España desde el año 1700, aplicó una serie de reformas administrativas y económicas que tuvieron como propósito centralizar el poder y recuperar la economía del reino de España que estaba en decadencia. Entre las reformas aplicadas para el logro de estos objetivos estuvo la división del gran virreinato del Perú en tres virreinatos: el virreinato de Nueva Granada (que abarcó la zona de influencia de Venezuela y Colombia). El virreinato del Perú (que quedó más reducido a la zona de los Andes Centrales) y el virreinato del Río de la Plata. Con la creación del virreinato del Río de la Plata con su capital en Buenos Aires, la ciudad de Asunción pasó a depender en forma directa de la nueva capital virreinal.