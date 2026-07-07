Los difíciles comienzos del siglo XX en Paraguay

Los primeros años del siglo XX encuentran al Paraguay sumido en una profunda crisis. Un Paraguay que intentaba levantarse se ceñía a los designios de la lucha entre caudillos que habían sobrevivido a la hecatombe de 1870. Las crisis internas dentro del propio gobierno del Partido Colorado provocaban aún más inestabilidad: crisis económica, venta de las tierras públicas en términos poco efectivos, la situación de la masa campesina, pero, sobre todo, la falta de participación política de la oposición generaron un ambiente propicio para la Revolución de 1904.

Lea más: El Paraguay y la cultura a principios de siglo xx

1891. La revuelta del 18 de octubre como primer antecedente

Durante la presidencia de Juan Gualberto González se realizaron elecciones legislativas con alto grado de fraude. En numerosos distritos las elecciones se desarrollaron con violencia, impidiendo la participación de la oposición. Bajo esta acusación, planificaron un golpe de estado para derrocar al presidente. El 18 de octubre las fuerzas revolucionarias llegaron hasta Asunción, intentando tomar la Comandancia de la Policía, pero fueron duramente reprimidos por el entonces ministro de Guerra y Marina, Juan Bautista Egusquiza. Los principales líderes revolucionarios fueron el mayor Eduardo Vera, quien murió en la revuelta, y Antonio Taboada, primer presidente del partido, que logró huir a Formosa, Argentina, junto con otros levantados.

1904. Las diferencias internas y el golpe definitivo

Los partidos políticos en Paraguay se fundaron en 1887. Sin embargo, lejos de aglutinar bajo la bandera de ideales políticos, cada uno de los partidos forjaba facciones internas en torno a diferentes líderes. De esta manera la política del Paraguay, desde sus inicios, giraba más en torno a personajes que a principios políticos, lo que generaba resquebrajamientos internos. Por esta razón, en la mencionada revuelta de 1891 entre los revolucionarios liberales se encontraban varios colorados disidentes.

En el seno del Partido Colorado se formaron dos sectores, uno liderado por Bernardino Caballero —con una postura más radical— y el otro con Juan Bautista Egusquiza a la cabeza. Ambos militares habían participado en la Guerra contra la Triple Alianza en las tropas de López. Egusquiza proponía una política aperturista, que permitiera la participación de los sectores de la oposición liberal, pero el sector caballerista seguía siendo el más influyente.

Mientras tanto, entre los liberales también se formaban facciones con diferentes intereses. Mientras uno de los sectores propiciaba la participación conjunta con los colorados (sector reconocido con el nombre de Cívico) otro sector opuesto se oponía rotundamente. A este último se lo conoce como la facción radical del Partido Liberal, entre quienes se encontraba Manuel Gondra. El escenario de la próxima revolución estaba listo.

APRENDE MÁS

Elabora un cuadro comparativo entre las causas de la revuelta de 1891 y la Revolución de 1904. Establece al menos una semejanza y una diferencia.

Fuentes:

- BREZZO, L. (2010) El Paraguay a comienzos del siglo XX (1900-1930) Colección La Gran Historia del Paraguay, 9. Asunción: El Lector

- CARDOZO, E. (1987) Paraguay Independiente. Asunción. Carlos Schauman Editor.