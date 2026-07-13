Natalicio de Francisco Solano López

Líder indiscutible en el momento más difícil que atravesó la República del Paraguay desde su independencia. Aclamado y criticado, le cupo a Francisco Solano López pasar de las misiones diplomáticas en Europa a ser presidente de la República hasta su trágico final en Cerro Corá. Un recorrido por la vida de un mandatario, su formación y algunas anécdotas de la guerra.

Sus orígenes familiares y formación

El 24 de julio (en un debate historiográfico que oscila entre 1826 y 1827) nació en Asunción el primer hijo de don Carlos Antonio López Insfrán y doña Juana Pabla Carrillo Viana. El matrimonio completó su descendencia con cuatro hijos más: Juana Inocencia, Venancio, Mónica Rafaela y Ángel Benigno. Apadrinado por don Lázaro Rojas Aranda, Francisco creció bajo la dictadura del Dr. Francia en una familia de excelente posición económica y social, especialmente por la línea materna.

Su padre, abogado y exdocente del Real Colegio Seminario de San Carlos, le proveyó una sólida educación. Estudió en la academia privada de Juan Pedro Escalada, continuó con el jesuita Bernardo Parés y el padre Fidel Maíz, y destacó por su gusto por la lectura y su fluidez en francés e inglés.

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Su trayectoria y liderazgo

Tenía quince años cuando su padre accedió a la vida pública tras la muerte de Francia. Con el ascenso de Carlos Antonio López como primer presidente, Francisco ingresó muy joven al ejército. A los 18 años ya era coronel y en 1846 comandaba el Cuerpo Expedicionario Paraguayo. Su carrera militar y diplomática avanzó rápidamente: lideró la División Paraguaya en Misiones y asumió la jefatura del Ejército Nacional en Pilar.

En 1853, como general y ministro plenipotenciario, viajó a Europa para adquirir armamento y obtener el reconocimiento internacional del Paraguay independiente. De regreso, integró el gabinete, fue representante ante Brasil y medió en los conflictos del Río de la Plata, logrando el Pacto de San José de Flores en 1859, lo que le valió el título de «Pacificador».

Tras fallecer su padre en 1862, el Congreso lo eligió presidente por diez años. López profundizó la modernización nacional: fomentó la agricultura, envió becarios a Europa, expandió el ferrocarril, el telégrafo y los festejos patrios, pero este progreso se interrumpió drásticamente por la Guerra contra la Triple Alianza. En su rol de mandatario, enfrentó las circunstancias históricas que marcaron a fuego la memoria del país.

Anécdotas

Durante la campaña de Humaitá, la madrugada de su cumpleaños, el 24 de julio de 1868, el ejército acorralado ejecutó una retirada estratégica. La maniobra fue encubierta por la banda de músicos para hacer creer al enemigo que celebraban al mariscal; hoy, los pobladores afirman que en noches de tormenta aún se oyen cadenas en el agua y los sones de la banda entre las ruinas de la iglesia de San Carlos Borromeo. El presidente murió en batalla en Cerro Corá el 1 de marzo de 1870.

Tras la guerra, el nuevo gobierno lo declaró desterrado y enemigo de la patria. A pesar de las drásticas consecuencias del conflicto, muchos ciudadanos sobrevivientes continuaron celebrando el natalicio del mariscal en la clandestinidad, amparados en la festividad católica de San Solano.

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Responde las siguientes preguntas.

-¿De qué manera el ejército paraguayo logró evacuar Humaitá de forma encubierta la madrugada del 24 de julio de 1868?

-¿Qué estrategia utilizaron los ciudadanos sobrevivientes para seguir recordando el natalicio del Mariscal López tras el fin de la guerra, cuando el gobierno lo declaró enemigo de la patria?