Día Internacional de los Pueblos Indígenas

Una aproximación a la definición

Según la definición del Banco Mundial, se conoce bajo el concepto de pueblos indígenas a los distintos grupos sociales y culturales que comparten vínculos ancestrales con sus tierras y recursos naturales. Descienden de poblaciones anteriores a los procesos de colonización y conservan sus propias instituciones sociales, económicas, políticas y culturales. La autoidentificación como grupo indígena es un criterio fundamental para su reconocimiento. Por lo general, buscan ser representados por sus líderes identificados con sus tradiciones que son diferentes de la sociedad o cultura dominante.

Cuál es la realidad de los pueblos indígenas hoy

Si bien la mayoría de los pueblos indígenas mantienen su propio idioma, muchos otros también han perdido sus lenguas nativas o están a punto de perderlas; en gran medida por los desplazamientos a los que fueron forzados por la cultura dominante para hacer uso de sus tierras ancestrales. De los 7000 idiomas que existen en el mundo, 4000 son lenguas de los pueblos indígenas y se calcula que se puede perder más de la mitad de estos para el 2100.

Aunque los pueblos indígenas constituyen solo el 6 % de la población mundial en la actualidad, cuentan con una larga historia de desigualdad y exclusión, se encuentran entre las franjas de población más vulnerable, tanto en salud, pobreza y esperanza de vida. Muchos de estos pueblos carecen de reconocimiento formal de sus tierras, no reciben de los Estados los servicios básicos en sus comunidades.

Su rol es fundamental en nuestro mundo, puesto que son los encargados de salvaguardar gran parte de la biodiversidad del planeta. Estudios recientes revelan que las tierras forestales sujetas a la gestión colectiva de las comunidades locales y de los pueblos indígenas contienen al menos una cuarta parte de todo el carbono superficial de los bosques tropicales y subtropicales. Además, tienen conocimientos y experiencias ancestrales esenciales sobre cómo adaptarse.

Origen de la fecha de recordación

El Día Internacional de los Pueblos Indígenas es establecido por la ONU en 1994, se celebra el 9 de agosto para conmemorar la primera reunión que el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de las Naciones Unidas sostuvo en 1982. La fecha busca reconocer los aportes culturales, exigir el respeto a sus derechos y visibilizar los desafíos de las comunidades originarias. Es una jornada de reivindicación y concientización que tiene como objetivos fundamentales: visibilizar los derechos de los pueblos indígenas y reconocer su importante labor ambiental.

Los pueblos indígenas en nuestro país

Durante la celebración de la 44.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) los representantes de los pueblos indígenas del Paraguay manifestaron: Para nosotros, los pueblos indígenas, el desarrollo con inclusión social no solo significa: «no alterar y exterminar el bosque» sino vivir en armonía con nuestro entorno, acorde a la cosmovisión de cada pueblo. No es un acto de beneficencia o caridad que se realiza con los pueblos indígenas, sino que tiene un significado muy profundo, el cual debe estar basado en el respeto a la diversidad, la solidaridad, la equidad y tratarnos como lo que somos «sujetos de derecho». Nosotros merecemos el respeto a nuestros valores culturales, que nos dignifican como pueblos indígenas.