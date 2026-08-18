Los difíciles comienzos del siglo XX en Paraguay

Los conflictos internos

Con la revolución de 1904 se unieron las diferentes facciones del Partido Liberal, y como resultado de la revolución, fue derrocado el presidente Juan Antonio Escurra, y asumió en forma provisional Juan Bautista Gaona. Los conflictos internos dentro del Partido Liberal, que ya existían antes de la revolución, se acrecentaron notablemente luego de llegar al poder. Así, los enfrentamientos entre cívicos y radicales marcaron a fuego los primeros veinte años de la llamada «era liberal». En 1905, Gaona, primer presidente liberal, fue depuesto, asumiendo el poder Cecilio Báez. A Cecilio Báez le sucederá el general Benigno Ferreira, quien tampoco pudo evitar futuros enfrentamientos. Antes de cumplirse cuatro años de período presidencial, se habían sucedido siete presidentes.

Pero no solo estos fueron los cambios: las sublevaciones de 1908, 1911 y 1912 enfrentaron en medio de revoluciones a gran parte de la población. Las luchas finalmente más que partidarias o de distintas facciones de un mismo partido serán luchas personalistas para llegar al poder. Existió también en medio de este proceso una década más pacífica, la cual contó con la figura de dos presidentes que alcanzaron en medio de la estabilidad política algunos logros para el país, Eduardo Schaerer y Manuel Franco.

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La guerra civil del 22

Una nueva revolución, tal vez la más sangrienta en la vida republicana del Paraguay, ocurrió en 1922. Las presiones políticas de Eduardo Schaerer provocan la renuncia del presidente Manuel Gondra primero, y haría lo propio su vicepresidente Félix Paiva. Los jefes militares de la revolución fueron los coroneles Adolfo Chirife y Pedro Mendoza. Provisionalmente asumió la presidencia Eusebio Ayala, mientras los liberales generaban una nueva facción interna.

Dichas facciones tomaron diferentes denominaciones derivadas de su forma de vestir: los Saco Puku, dirigidos por Manuel Gondra, que eran jóvenes formados en Europa y se caracterizaban por el uso de chaquetones de largos faldones que estaban de moda en ese momento; y los Saco Mbyky pertenecientes a una generación más conservadora que usaban sus chaquetas con faldones cortos. La revolución fue dura y extensa, terminando en julio de 1923 con la derrota de los revolucionarios. Posteriormente, bajo el gobierno de Eligio Ayala comenzará una época de mayor estabilidad política, cambios y mejoras.

APRENDE MÁS

1. Investiga sobre los presidentes que asumieron el poder en el Paraguay desde 1904 hasta 1924.

2. Elabora una lista con los nombres de los presidentes y cuánto tiempo duró su mandato.

3. Observa la lista y responde: ¿Se refleja en los datos la inestabilidad política del Paraguay? Justifica tu respuesta.

Fuentes:

- BREZZO, L. (2010) El Paraguay a comienzos del siglo XX (1900-1930) Colección La Gran Historia del Paraguay, 9. Asunción: El Lector

- CARDOZO, E. (1987) Paraguay Independiente. Asunción. Carlos Schauman Editor.