Eligio Ayala: el estadista y héroe civil del Paraguay

La palabra «estadista» representa a una figura experta en asuntos de Estado, poseedora de una visión amplia y de un criterio firme a la hora de desarrollar políticas que beneficien a su país. En la historia paraguaya, el Dr. Eligio Ayala encarna a la perfección esta definición.
Tras un largo periodo de inestabilidad política en el que muy pocos mandatarios lograban concluir sus periodos, su ascenso a la conducción nacional marcó un antes y un después, siendo reconocido hoy como un verdadero héroe civil gracias a su incorruptible honradez y capacidad administrativa.
Formación excepcional e inicios en la política
Nacido en Mbuyapey en diciembre de 1879, Eligio Ayala se destacó desde joven por una formación académica brillante. Tras doctorarse en Derecho en Paraguay, viajó a Europa en 1911, donde pasó casi una década profundizando sus estudios en Economía, Filosofía y Derecho en las universidades de Heidelberg (Alemania) y Zúrich (Suiza).
A su regreso en 1919, se volcó al periodismo y a la actividad política dentro del Partido Liberal. Su gran capacidad como economista lo llevó a ocupar el cargo de ministro de Hacienda durante la breve presidencia de Manuel Gondra (1920-1921), donde propuso reformas clave para el saneamiento financiero del país.
Tras superar la dura guerra civil de 1922, asumió la presidencia provisional entre 1923 y 1924. Posteriormente, renunció al cargo para postularse formalmente, resultando electo como presidente constitucional para el periodo 1924-1928.
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Una gestión enfocada en el progreso nacional
Como presidente, Ayala aplicó sus profundos conocimientos para resolver problemas estructurales de larga data en el país:
Economía e industria: su gestión consolidó un notable incremento económico. Fomentó las exportaciones de rubros tradicionales como el algodón, la yerba mate, el tabaco, la carne, la madera y el tanino. Esto permitió la adquisición de máquinas para tecnificar el agro y dar un fuerte respaldo a las industrias locales, especialmente a frigoríficos, azucareras y harineras.
Educación y reforma: el ámbito educativo fue una de sus mayores prioridades. Promulgó la Ley de Reforma Universitaria, otorgando autonomía absoluta a la Universidad Nacional.
Asimismo, convocó al célebre pedagogo villarriqueño Ramón Indalecio Cardozo para implementar una profunda reforma en la educación primaria y fundó la Escuela Agropecuaria.
Políticas sociales: dio el puntapié inicial a la intervención del Estado en la protección laboral.
Promovió leyes sobre la pequeña propiedad privada, créditos para viviendas y la atención a las familias campesinas. Además, propició la histórica llegada y asentamiento de los inmigrantes menonitas en la región Occidental.
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Actividades de fijación:
1. Trivia rápida
¿Quién lideró la reforma escolar de Eligio Ayala?
a. Cecilio Báez
b. Ramón I. Cardozo
c. Manuel Gondra
2. ¿Verdadero o falso?
Anota V o F según el texto:
a. ( ) Ayala estudió casi diez años en universidades de Alemania y Suiza.
b. ( ) Su gobierno frenó las exportaciones de algodón, carne y tabaco.
c. ( ) Promulgó la ley que otorgó autonomía a la Universidad Nacional.
3. Microinvestigación: Héroes sin uniforme
El artículo define a Eligio Ayala como un «héroe civil» por su honradez.
Tu misión: Investiga qué requisitos o valores diferencian a un héroe civil de uno militar en nuestra historia. ¡Comenta tu conclusión!