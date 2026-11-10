Técnicas de estudio para triunfar en los exámenes de Historia

El espacio y el tiempo adecuados para el estudio

Antes de aplicar cualquier método, es fundamental buscar un sitio donde estudiar. Asegúrate de contar con una iluminación adecuada para que la lectura no canse la vista, y ten todos los materiales cerca para evitar distracciones. Asimismo, organiza con un calendario el tiempo necesario para preparar cada materia, estableciendo tus propios momentos de concentración e incorporando descansos intermedios.

Las mejores herramientas

Para abordar los contenidos históricos, puedes recurrir a herramientas clave que facilitan la memorización y la comprensión de la secuencia de los hechos:

- Subrayar lo importante: utiliza diversos colores para destacar ideas principales y secundarias, o un color diferente para cada tema.

- Fichas de estudio: son ideales para registrar datos clave, fechas y nombres que necesitas memorizar.

- Líneas del tiempo y mapas mentales: te ayudan a recordar la estructura lógica de los acontecimientos según tu propia comprensión.

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La técnica analítica: causas, hechos y consecuencias

Establecer este proceso sincrónico en la historia es muy importante, pues nos ayuda a comprender que las cosas no sucedieron porque sí. Todo proceso relevante es el resultado de diferentes acciones que provocaron hechos puntuales y que, al mismo tiempo, tienen sus consecuencias. El paso a paso consiste en realizar una lectura comprensiva y aplicar un subrayado con tres colores distintos para responder a tres preguntas esenciales:

1. ¿Por qué pasó? (Identifica las causas).

2. ¿Qué pasó? (Identifica los hechos puntuales).

3. ¿Qué sucedió después? (Identifica las consecuencias).

Una vez identificadas, puedes reorganizar toda la información copiando lo subrayado en un esquema o cuadro conceptual.

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Lee con atención el siguiente texto adaptado sobre La fundación de Asunción.

«Debido a la urgente necesidad del reino de España de buscar riquezas y establecer una base fija de operaciones que auxiliara a los conquistadores que exploraban el río Paraguay, el capitán Juan de Salazar de Espinosa remontó las aguas del río. Guiado por las intenciones de asegurar un puerto de refugio y entablar alianzas de mutua defensa con los indígenas locales, el 15 de agosto de 1537 fundó la casa fuerte que bautizó como Nuestra Señora Santa María de la Asunción. Como consecuencia directa de este hecho histórico, el fuerte se convirtió en el centro político y administrativo de la región, ganando el título de «Madre de Ciudades» al servir de punto de partida para numerosas expediciones de conquista. Además, este asentamiento forjó un profundo proceso de mestizaje entre españoles y mujeres guaraníes, constituyendo los cimientos primitivos de la identidad y la población paraguaya».

Tu misión. Utiliza tres colores diferentes para subrayar en el texto anterior las causas (¿por qué pasó?), los hechos (¿qué pasó?) y las consecuencias (¿qué sucedió después?). Luego, traspasa esa información organizada a tu cuaderno en un esquema de tres columnas.