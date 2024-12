Estrategias de interpretación lectora (2)

Seguimos con la lectura del discurso de Chimamanda Adichie, y practicamos estrategias básicas de interpretación.

La primera parte de este tema se puede leer en el número anterior.

Lee con detenimiento la segunda parte del discurso y aplica las estrategias interpretativas:

Primero, una mirada panorámica. Lee el inicio, algo del medio y el final del texto.

Vuelve a leer, pero de manera detenida.

Subraya las palabras que consideras más relevantes.

Una sola historia (2)

Debo añadir que yo también soy cómplice de esta cuestión de la historia única. Hace unos años viajé desde EE. UU. a México. El clima político en EE. UU. Entonces era tenso, había debates sobre la inmigración. Y como suele ocurrir en EE. UU., la inmigración se convirtió en sinónimo de mexicanos. Había historias infinitas donde los mexicanos se mostraban como gente que saqueaba el sistema de salud, escabulléndose por la frontera, que eran arrestados en la frontera, cosas así. Recuerdo una caminata en mi primer día en Guadalajara mirando a la gente ir al trabajo, amasando tortillas en el mercado, fumando, riendo. Recuerdo que primero me sentí un poco sorprendida y luego me embargó la vergüenza. Me di cuenta de que había estado tan inmersa en la cobertura mediática sobre los mexicanos que se habían convertido en una sola cosa, el inmigrante abyecto. Había creído en la historia única sobre los mexicanos y no podía estar más avergonzada de mí. Es así como creamos la historia única, mostramos a un pueblo como una cosa, una sola cosa, una y otra vez, hasta que se convierte en eso. Es imposible hablar sobre la historia única sin hablar del poder. Hay una palabra del idioma Igbo, que recuerdo cada vez que pienso sobre las estructuras de poder en el mundo y es «nkali», es un sustantivo cuya traducción es «ser más grande que el otro». Al igual que nuestros mundos económicos y políticos, las historias también se definen por el principio de nkali. Cómo se cuentan, quién las cuenta, cuándo se cuentan, cuántas historias son contadas en verdad depende del poder.

(…)

Todas estas historias me hacen quien soy, pero si insistimos solo en lo negativo sería simplificar mi experiencia, y omitir muchas otras historias que me formaron. La historia única crea estereotipos y el problema con los estereotipos no es que sean falsos sino que son incompletos. Hacen de una sola historia la única historia.

Mi editor nigeriano y yo creamos un fondo sin fines de lucro llamado Fondo Farafina. Tenemos grandes sueños de construir bibliotecas, reformar las bibliotecas existentes, y proveer libros a las escuelas estatales que tienen sus bibliotecas vacías, y de organizar muchos talleres de lectura y escritura, para todos los que quieran contar nuestras muchas historias. Las historias importan. Muchas historias importan. Las historias se han usado para despojar y calumniar, pero las historias también pueden dar poder y humanizar. Las historias pueden quebrar la dignidad de un pueblo, pero también pueden reparar esa dignidad rota. La escritora estadounidense Alice Walker escribió esto sobre su familia sureña que se había mudado al norte. Les dio un libro sobre la vida sureña que dejaron atrás:

«Estaban sentados, leyendo el libro, escuchándome leer y recuperamos una suerte de paraíso». Me gustaría terminar con este pensamiento: cuando rechazamos la historia única, cuando nos damos cuenta de que nunca hay una sola historia sobre ningún lugar, recuperamos una suerte de paraíso. Gracias. (Aplausos). Traducción de Beverly Pérez Rego Revisión de Emma Gon Transcripción interactiva disponible en: https://bit.ly/3kaVjGC

Ejercicios de poslectura

1-¿Qué factor determina, generalmente, en una sociedad el tipo de historia, quién la cuenta y cómo se cuenta? Fundamenta tu respuesta.

2- ¿Qué significa la expresión de Adichie: «… el problema de los estereotipos no es que sean falsos, sino que están incompletos» ?

3- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones representa mejor el punto de vista de la autora?

A- Los niños pueden construir historias que sean estereotipadas, pero los adultos, no.

B- Todos corremos el riesgo de exponernos a una historia única y terminar con una idea simplista acerca de las demás culturas, por eso es mejor no escucharla.

C- Al leer o considerar una historia única, nos privamos de todo lo que nos puede brindar otra cultura, otra perspectiva.

D- Es peligroso leer obras literarias con historias únicas.

4- Señala cuál de las siguientes opciones representa el propósito de la autora.

A- Pretende explicar a las personas de qué manera ella fue influenciada por la historia única, y qué provecho sacó de eso.

B- Quiere alertar a los habitantes de América acerca de la historia única que tienen del mundo oriental, y cómo salir de ella.

C- Pretende demostrar lo importante que es reconocer más que una historia única para poder entender todo aquello que no pertenece a la propia cultura.

D- Solicitar a sus lectores la capacidad de influir en los demás para que no se queden con una historia única.

5- Discute con tu compañero de asiento acerca de la mejor opción para los ejercicios 3 y 4, con qué criterio la eligieron, y luego compartan con la clase.

6- Presenten juntos un caso de historia única y cómo se puede tratar de desmentir.

Capacidad

Aplica estrategias de interpretación lectora.