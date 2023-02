Estrategias de interpretación lectora.

«La lectura consiste en formular preguntas al texto impreso. Y la lectura asociada a la se convierte, así, en la práctica de responder a esas preguntas que uno se formula». Smith (1990, p.132).

Con esta afirmación iniciamos la lectura del discurso de una famosa escritora contemporánea, y practicamos estrategias básicas de interpretación.

I. Antes de leer

Observa el título y piensa acerca de qué tratará.

- Practica la técnica de la mirada panorámica. Lee el inicio, algo del medio y el final del texto.

II. Ahora lee con detenimiento todo el texto.

Una sola historia (1)

Chimamanda Ngozi Adichie es una escritora que creció en una familia de clase media de Nigeria, un país del oeste de África. Tanto su padre como su madre trabajaban en la Universidad de Nigeria. Su padre era profesor y su madre ocupaba un puesto administrativo en la universidad. Adichie era una estudiante universitaria en Nigeria antes de viajar a Estados Unidos para continuar su educación.

La siguiente información está basada en una conferencia en línea que dio Adichie, titulada «El peligro de una sola historia». En un momento de la conferencia, Adichie habla de sus experiencias con su compañera de pieza en la universidad estadounidense en la que estudiaba.

Cuando dejé Nigeria para ir a la universidad en EE. UU. Tenía 19 años. Había impactado a mi compañera de cuarto estadounidense, preguntó dónde había aprendido a hablar inglés tan bien y estaba confundida cuando le dije que en Nigeria el idioma oficial resultaba ser el inglés. Me preguntó si podría escuchar «mi música tribal» y se mostró por tanto muy decepcionada cuando le mostré mi cinta de Mariah Carey. (Risas) Ella pensaba que yo no sabía usar una estufa.

Me impresionó que ella sintiera lástima por mí incluso antes de conocerme. Su posición por omisión ante mí, como africana, se reducía a una lástima condescendiente. Mi compañera conocía una sola historia de África, una única historia de catástrofe; en esta única historia, no era posible que los africanos se parecieran a ella de ninguna forma, no había posibilidad de sentimientos más complejos que lástima, no había posibilidad de una conexión como iguales. Debo decir que antes de ir a EE. UU., yo no me identificaba como africana. Pero allá, cuando mencionaban a África, me hacían preguntas, no importaba que yo no supiera nada sobre países como Namibia; sin embargo, llegué a abrazar esta nueva identidad y ahora pienso en mí misma como africana. Aunque aún me molesta cuando se refieren a África como un país.

Así que después de vivir unos años en EE. UU. como africana, comencé a entender la reacción de mi compañera. Si yo no hubiera crecido en Nigeria y si mi impresión de África procediera de las imágenes populares, también creería que África es un lugar de hermosos paisajes y animales, y gente incomprensible, que libran guerras sin sentido y mueren de pobreza y sida, incapaces de hablar por sí mismos, esperando ser salvados por un extranjero blanco y gentil.

(…)

Comencé a entender a mi compañera estadounidense, que durante su vida debió ver y escuchar diferentes versiones de esta única historia, al igual que un profesor, quien dijo que mi novela «no era auténticamente africana». Yo reconocía que había varios defectos en la novela, que había fallado en algunas partes, pero no imaginaba que había fracasado en lograr algo llamado autenticidad africana. De hecho, yo no sabía qué era la autenticidad africana. El profesor dijo que mis personajes se parecían demasiado a él, un hombre educado, de clase media. Mis personajes conducían vehículos, no morían de hambre; entonces, no eran auténticamente africanos. (…)

III. Después de leer

1. Resume de qué está hablando el texto.

2. ¿Qué significa «historia única» para la autora?

3. Subraya las líneas que describen cómo la autora llegó a comprender por qué piensan así de África.

4. Subraya la letra que contiene la explicación de la sorpresa de la compañera de habitación de Adichie y su decepción por la música que prefiere.

a. Lo que ella quería realmente es escuchar un nuevo estilo musical africano.

b. Sabía que en África se hablan varios idiomas.

c. Se había formado una idea a partir de las creencias a las que se expuso en EE. UU.

d. Tenía cierta incredulidad acerca de la capacidad de éxito de la artista pop.

5. Formula una pregunta que se pueda responder con el último párrafo.

6. En este texto retórico, la autora emplea como recurso la mención de sus anécdotas para ilustrar su idea. Entresaca dos ejemplos y explica cómo ayudan a respaldar su punto de vista.

7. ¿Conoces a la autora? Averigua algo más acerca de ella.

8. Anota las estrategias que empleaste para interpretar el texto.

En el siguiente número leeremos la segunda parte y analizaremos las estrategias lectoras.

Capacidad

Aplica estrategias de interpretación lectora.