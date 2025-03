Estrategias de interpretación lectora (Parte 1)

Estrategias de lectura activa:

- Subrayar y anotar

Marcar las partes relevantes del texto; los vocablos no reconocidos, las aclaraciones de cada parte, ayudarán a identificar el tema principal.

- Elaborar preguntas

Realizar preguntas durante la lectura ayudará a analizar el contenido y el propósito.

- Resumir

Identificar la progresión de ideas y componer un buen resumen facilitará la comprensión.

Diario de un fotógrafo de cine

Queridos espectadores

Miro el mundo desde una cámara en blanco y negro; aunque eso es muy raro en un espacio en el que todos ven a color. Contemplo admirado el movimiento de los actores, sus risas frescas, sus gestos espontáneos, las conversaciones improvisadas; todo ese relacionamiento que a mí me cuesta tanto, les parece tan normal. ¿Cómo pueden hacerlo?, ¿cómo saben lo que el otro está sintiendo o pensando?, ¿cómo pueden fingir ser otra persona?

Yo, sin embargo, reacciono a cada flash que disparo. Mis sentidos de alta sensibilidad captan el roce suave del pelo que la actriz acomoda; el parpadeo de la luz de cámara del director, los sonidos de cada parlamento. Cuando todo resuena a mi alrededor busco desesperadamente un espacio personal; un pequeño lugar en el que pueda caber hasta que pase. En mi hueco puedo estar como me gusta; dibujar hasta el amanecer, crear mundos mágicos con un trazo y una acuarela. Puedo ver veinte veces una película de Kubrick o Tarantino, repetir cada palabra de los personajes sin cansarme jamás. Así me siento bien, estoy tranquilo.

Casi siempre hablo sin pensar mucho, y no siempre cae bien a los demás. ¿Por qué será que no les gusta mi honestidad?, al contrario, dicen que soy asperger, autista, neurodivergente, que ando con rarezas por el mundo. No sé qué es ser neurotípico, pero sé que puedo memorizar datos por años; ser muy fiel a la gente que me cae bien, y concentrarme en lo que me gusta.

Ojalá encuentre mi lugar en el mundo; que mis talentos sean valorados, y mis peculiares actitudes, aceptadas. Quisiera ser el fotógrafo de la película de mi vida.

1. Subraya vocablos importantes para la comprensión del texto.

2. Responde.

a. ¿Qué emociones transmite el autor?

b. ¿En qué momentos se siente agobiado?

c. ¿Cómo logra sentirse más seguro?

3. Escribe una carta como respuesta al texto. ¿Cómo podrías ayudar a personas neurodivergentes?