Estrategias de interpretación lectora (Parte 2)

Hoy continuaremos con la segunda parte de propuestas acerca de estrategias de comprensión: la predicción, la activación de conocimientos previos, la formulación de preguntas y la visualización del contenido.

Predicción

- ¿Qué sabes de la enfermedad que aqueja al santo padre?

- Predice cuál será el tema del texto a partir de la lectura del título y del primer párrafo.

Vatican news

El papa: Rezo por la paz. Desde aquí la guerra parece aún más absurda

Patricia Ynestroza - Ciudad del Vaticano

El papa Francisco en el texto del Ángelus que ha sido entregado al mediodía, agradece al mundo sus oraciones por su salud. «Yo también rezo por ustedes. Y rezo sobre todo por la paz». Dijo y recuerda los distintos conflictos que aún afectan a la humanidad.

«Hermanas y hermanos, les mando estos pensamientos todavía desde el hospital, donde como saben estoy desde hace varios días, acompañado por médicos y trabajadores sanitarios, a quienes doy las gracias por la atención con la que me cuidan». Son las palabras del papa Francisco al final del texto que escribió para el Ángelus de hoy, tercer domingo que no asiste y dirige el rezo mariano ante miles de fieles en la Plaza de San Pedro.

El papa apuntó que siente en el corazón la «bendición» que se esconde dentro de la fragilidad, porque precisamente en estos momentos, cuando la enfermedad nos convierte más vulnerables, es que «aprendemos aún más a confiar en el Señor», Francisco da gracias a Dios porque le da «la oportunidad de compartir en el cuerpo y en el espíritu la condición de tantos enfermos y personas que sufren».

Gracias por las oraciones. «Siento todo vuestro afecto y vuestra cercanía y, en este momento particular, me siento como “llevado” y sostenido por todo el Pueblo de Dios. ¡Gracias a todos!»

«Dice así: “Saca primero la viga de tu ojo, y entonces podrás ver para sacar la brizna que hay en el ojo de tu hermano” (v. 42). Solo con esta mirada de cuidado, no de condena, la corrección fraterna puede ser una virtud. ¡Porque si no es fraterna, no es una corrección!».

(…)

Aprende más

1. Compara tu predicción con los hechos narrados en la noticia.

2. ¿Qué significa la expresión «¿Saca primero la viga de tu ojo, y entonces podrás ver para sacar la brizna que hay en el ojo de tu hermano»?

3. Elabora un esquema con la información.

4. Amplía tu conocimiento acerca de la situación en la fuente.

Fuerte: https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2025-03/angelus-papa-francisco-salud-hospital-gemelli-paz-guerra-rezo.html