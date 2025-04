I. Ideas previas

- ¿Qué es para ustedes la libertad de prensa? ¿Por qué es importante?

II. Lectura

Émile Zola fue un escritor francés que publicó una carta al presidente, en 1898, para cuestionar una acusación sin pruebas contundentes. Su carta a favor de Deyfus supuso un cambio trascendental en la idea de periódico como espacio de opinión.

Lea más: Día Mundial de la Libertad de Prensa

1. Lee el fragmento de ese artículo.

Yo acuso al general de Pellieux y al comandante Ravary de haber conducido una investigación perversa, entiéndase una investigación de la más monstruosa parcialidad, de la que tenemos, en el informe del segundo, un imperecedero monumento de ingenua audacia. (…)

Yo acuso a los oficiales del Ministerio de Guerra de haber mantenido en la prensa, particularmente en los diarios L’Éclair y L’Écho de París, una campaña abominable para desinformar al público y ocultar sus propias culpas.

Yo acuso finalmente al primer consejo de guerra de haber violado el derecho, al condenar a un acusado con una prueba que se mantuvo en secreto, y acuso al segundo consejo de guerra de haber ocultado esa ilegalidad, cometiendo el crimen jurídico de absolver a sabiendas a un culpable.

Al proclamar estas acusaciones, no ignoro que me someto a los artículos 30 y 31 de la Ley de Prensa del 29 de julio de 1881, que castigan los delitos de difamación. Y voluntariamente me expongo a ello.

En cuanto a la gente a la que acuso, no los conozco, nunca les he visto en persona, no albergo resentimiento ni odio hacia ellos. Para mí son solo entidades, espíritus del mal social. Y lo que aquí hago es solamente una manera revolucionaria de acelerar la explosión de la verdad y la justicia.

2. Responde.

a. ¿Contra qué principio ético de la prensa atenta el hecho denunciado por Zolá? Lee en el primer párrafo.

________________________________________________________________________________________________________

b. ¿Con qué palabras intenta persuadir a su audiencia?

________________________________________________________________________________________________________

c. ¿De qué acusa Zolá a la prensa con respecto al caso Dreyfus?

________________________________________________________________________________________________________

III. Poslectura

1. Contesta.

a. ¿Cuáles son los desafíos actuales de la libertad de prensa?

________________________________________________________________________________________________________

b. ¿Hasta qué punto es importante la prensa en una sociedad democrática?

________________________________________________________________________________________________________

c. ¿Qué puede hacer tu generación para defender la libertad de prensa?

________________________________________________________________________________________________________

2. Preparen un mural para presentar sus ideas con frases inspiradoras.

Pueden editar el mural en canva.